Häusern Kirchenchor plant Benefizkonzerte

Der katholische Kirchenchor nimmt sich für 2017 ein großes Projekt vor. Auftritte werden für anstrengendes Jahr sorgen.

Häusern (cl) Die Tatsache, dass das Chorjahr 2016 beendet ist, führte die Sängerschar des Kirchenchors St. Fridolin mit ihrem Vorsitzenden Martin Müller und Chorleiterin Valerie Nyre und zahlreiche Gäste zu der Hauptversammlung ins „Schwalbennest“. Anerkennend bedankte sich der Vorsitzende bei Valerie Nyre für das zunächst dreijährige Mitsingen und die anschließenden sieben Jahre als Dirigentin. 45 Proben und 17 Auftritte 2016 stünden 40 Proben und 17 Auftritte im Vorjahr gegenüber.

Voller Freude erwähnte Müller die Erweiterung des Chors um vier Sänger. „Erneut ergaben sich erfreuliche Neuzuwächse, schön verteilt auf jede Stimme“, sagte er und hieß die Neuen, Altsängerin Anneliese Kaiser, die Sopranistinnen Andrea Fortenbacher und Ute Müller und bei den Männern Johannes Sebulke noch einmal willkommen. Alle mitgerechnet seien es nun acht Sängerinnen im Sopran, zehn Sängerinnen im Alt und sechs Männerstimmen, fasste er zusammen.

Nach einer Abmeldung bei den Passivmitgliedern schrumpfe die Schar der passiven Mitglieder auf 46. Erneut stellte der Vorsitzende die Jugendarbeit von Schriftführerin Brigitte Lörtzing vor. Lobend äußerte er sich über deren fachkundigen und engagierten Einsatz, in dessen Verlauf sie Kinder und Jugendliche für Aufführungen unter anderem vorbereitet. Am Fridolinsempfang etwa tanzte die Jugend zu den vom Kirchenchor gesungenen Volksliedern, so Müller. Die Schriftführerin selbst hielt fest, dass der Chor in Gottesdiensten, wie beim Patrozinium, am Fest der Seelsorgeeinheit in St. Blasien im Juni und in vielen weiteren Gottesdiensten sang, zudem beim Fridolinsempfang oder in der Feldbergkirche.

Für das neue Vereinsjahr kündigte Müller ein größeres Projekt an. „Unsere rührige Dirigentin plant zusammen mit ihrem Chor aus Brenden-Berau zwei Benefizkonzerte“, sagte er, jeweils eines in Berau und in Häusern. Singen mache glücklich, froh und entspanne, betonte die Dirigentin. Dieses Jahr aber werde anstrengend werden, steht für sie mit Blick auf die Konzerte fest. „Es gibt so viele Talente in dieser Gruppe, wenn ich bedenke, wie jeder sich besonders eingesetzt hat im vergangenen Jahr“, resümierte die Chorleiterin.

Bürgermeister Thomas Kaiser, Pfarrer Ivan Hoyanic und weitere Gäste waren sich einig, dass es „immer wieder schön ist, den Chor zu hören“. Harald Regele wandte sich in der Versammlung an die fleißigsten Probebesucher: Spitzenreiterin ist Martha Weidenhammer mit 96 Prozent. Es folgten Rosemarie Fromm und Inge Zeissler (beide 94 Prozent), Brigitte Lörtzing und Claudia Villinger (91 Prozent), Anneliese Mutter und Angelika Böhler sowie Martin Müller (90 Prozent).