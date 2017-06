Häusern Kindergarten-Anbau in Häusern nimmt Formen an

Kindergarten-Anbau in Häusern nimmt Formen an

Der Bauantrag für Kindergarten-Erweiterung wird nun eingereicht. Die Fertigstellung ist bis Mitte 2018 geplant.

Häusern (csi) Das Projekt Erweiterung des Kindergartens nimmt konkrete Formen an. In der Gemeinderatssitzung am Montag stellte Architekt Peter Schanz einige Änderungen zu den bisherigen Planungen vor. Noch in dieser Woche soll der Bauantrag eingereicht werden. Die Erweiterung des Kindergartens um eine Krippengruppe macht einen Ausbau des bestehenden Gebäudes erforderlich. In dem nordöstlichen Anbau finden Leiterinnenbüro, Personalraum, Bistro, und Hauswirtschaftsraum Platz. Im südwestlichen Anbau sind der Raum für die Krippengruppe und ein weiterer Gruppenraum geplant.

Neu in die Planung aufgenommen wurde ein zusätzlicher Fluchtkorridor, ein Malatelier, ein Wickel- und Schlafraum sowie eine weitere Toilette (Not-WC) im bestehenden Gebäude. Auf die ursprünglich geplante Matschschleuse wurde zugunsten des Malateliers verzichtet. Auch in Sachen Außengelände wird es Änderungen geben, eine terrassenförmige Gestaltung mit zwei Ebenen, verbunden unter anderem durch eine Rutsche, wird in Betracht gezogen. Die Kosten für das Projekt bezifferte Bürgermeister Thomas Kaiser auf 752 000 Euro, 13 000 mehr als ursprünglich vorgesehen. Die Mehrkosten seien den aufwändigen Umbauarbeiten im Innenbereich geschuldet, sagte er. Fachförderung in Höhe von 124 000 Euro wurde bereits bewilligt, man hoffe zudem auf Fördermittel aus dem Ausgleichsstock, die die Voraussetzung für den Startschuss seien. Zum Je nach Baubeginn sei mit Fertigstellung des Anbaus zwischen Frühjahr und Mitte 2018 zu rechnen. Während der Bauarbeiten wird man auf Ausweichräumlichkeiten angewiesen sein, Gespräche seien bereits geführt worden, informierte der Bürgermeister.

Das Gremium billigte den von Schanz vorgestellten Bauantrag. Eine Ausnahmeregelung wurde hinsichtlich der Dachform beantragt – vorgesehen sind laut Bebauungsplan Satteldächer – um die bestehende Dachform (Attika) weiterführen zu können.

Die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten im Blasiwaldweg steht zudem an. Von Seiten des Ingenieurbüros Tillig, das für die Planung der Sanierungsarbeiten verantwortlich zeichnet, war eine Baugrund- und Bodenuntersuchung empfohlen worden, um die notwendigen Leistungen in das Leistungsverzeichis einbeziehen zu können. Es liegt ein entsprechendes Angebot des geotechnischen Instituts Weil am Rhein vor. Die Kosten belaufen sich auf rund 6200 Euro zusätzlich Mehrwertsteuer. Der Gemeinderat sprach sich für die Vergabe aus. Was die Ausschreibung betrifft, regte Bürgermeister Thomas Kaiser eine, wie er sagte, etwas lockere Ausschreibung in Bezug auf die Fertigstellung an. Wenn der Termin der Fertigstellung großzügig gehandhabt werde, habe man die Chance auf günstigere Angebote. Sorgen bereite der Kanal, der sich in einem schlechten Zustand befinde. Für die Kanalsanierung gäbe es keine Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock, insoweit käme ein Regelung über die Abwassergebühren in Betracht.