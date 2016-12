Häusern Irene Vogt nimmt Abschied vom Kindergarten

Kinder, Kolleginnen, die Gemeinde und Eltern verabschieden die langjährige Erzieherin Irene Vogt. Sie geht nach 40 Jahren als Erzieherin im Kindergarten Häuserin in den Ruhestand.

40 Jahre lang war Irene Vogt Erzieherin im Kindergarten in Häusern. Nun wurde sie von den Kindern, Kolleginnen, Elternbeirat und Bürgermeister Thomas Kaiser in den Ruhestand verabschiedet. "Wenn der Herbst zu Ende geht und der Winter vor der Türe steht, dann denkt Irene schon daran, was sie in der Rente machen kann" – mit diesem gesungenen Gruß verabschiedetet die Kinder ihre Erzieherin.

1977 hatte Irene Vogt im Kindergarten Häusern angefangen. In der heute kurzlebigen Zeit sei es schon etwas Besonderes, wenn eine Mitarbeiterin so lange bei einem Arbeitgeber beschäftigt sei, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser und fuhr schmunzelnd fort: "Für die anstehenden Bauarbeiten nehmen wir Sie als Bauleiterin." Irene Vogt bedankte sich bei den Kindern: "Ihr habt mir einen wunderschönen Abschied bereitet."

Nicht nur sie hatte Abschiedsgeschenke erhalten, sondern selbst einen Korb voller Präsente mitgebracht, die die Kinder begeistert auspackten. Da gab es Reissäckchen zum Turnen, einen Apfelschneider und eine Aufbewahrungstasche für CDs. Und jedes Kind bekam einen Stoffstern mit seinem Namen darauf. Gerne erfüllten die Kinder ihrer Erzieherin einen letzten Wunsch und sangen das Lied "Blinke, Blinke, kleiner Stern". Die Kinder ließen bunte Luftballons steigen, an denen an Irene Vogt adressierte Karten mit guten Wünschen befestigt waren in der Hoffnung, dass viele dieser Karten gefunden und zurückgeschickt werden.

Nach der Verabschiedung im Kindergarten wurde Vogt auch im Gemeinderat offiziell verabschiedet. Heute säßen Mitglieder am Ratstisch, die früher von Irene Vogt im Kindergarten betreut wurden, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser und nannte als Beispiel Patrick Bühler und Martin Fromm. "Wir schätzen Sie sehr und sind dankbar für Ihr Wirken", gab er ihr mit auf den Weg.