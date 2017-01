Häusern Investitionen ohne Kreditaufnahme

Gemeinderat Häusern berät den Haushalt für 2017.

Häusern (csi) Der Haushalt für das noch junge Jahr steht weitgehend. Rechnungsamtsleiter Martin Maurer stellte das Zahlenwerk in der Gemeinderatssitzung vor. Trotz zahlreicher Investitionen will die Gemeinde ohne Kreditaufnahme auskommen. Der Haushalt soll am 23. Januar beschlossen werden. Der Haushaltsentwurf für 2017 weist ein Volumen von knapp 4,17 Millionen Euro aus, davon knapp drei Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und rund 1,18 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Der Haushalt 2016 wurde auf rund 3,65 Millionen Euro festgesetzt.

Auf der Einnahmenseite schlagen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 634 0500 Euro (2016: 613 000 Euro), Schlüsselzuweisungen vom Land mit 391 000 Euro (2016: 418 000 Euro), Gewerbesteuer mit 350 000 Euro (2016: 330 000 Euro) und Grundsteuern mit knapp 220 000 Euro (keine Veränderung zu 2016) zu Buche. Auf der Ausgabenseite sind unter anderem die Kreisumlage 448 000 Euro (2016: 420 000 Euro), die Finanzausgleichsumlage an das Land (325 000 Euro, 2016: 304 000 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (68 500 Euro, 2016: 65500 Euro) verzeichnet. Zahlreiche Investitionen stehen in diesem Jahr an. Viel Geld wird in den Kindergartenanbau gesteckt, hierfür wurden Mittel in Höhe von 730 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Ein Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichsstock wird bis Ende Januar gestellt.

Weitere Investitionen sind dieSanierung Blasiwaldweg (317 000 Euro), Neubau Tagespflege (170 000 Euro), Glasfaserbackbone (30 000 Euro), Feuerwehrgeräte und -uniformen (23 000 Euro), Abwasserbeseitigung (31 000 Euro) sowie Bauhof (knapp 20 000 Euro). Trotz vieler Investitionen soll es keine Kreditaufnahme geben. Im Gegenteil: Der Schuldenstand (Ende 2016: rund 1,755 Millionen Euro) soll sinken, eine Tilgung von 730 00 Euro ist eingeplant. Reduziert werden sollen allerdings auch die Rücklagen (Ende 2016: rund 640 000 Euro).

In 2017 ist für die Tagespflege und den kommunalen Anteil des Musikpavillons eine Rücklagenentnahme von 195 000 Euro vorgesehen. Patrick Bühler fragte, ob die Verwaltung abschätzen könne, welche Kosten für rechtliche Abklärungen, unter anderem in Sachen Bürgerbegehren, entstanden sind. Das verneinte Maurer. Eine Abschätzung müsste aber möglich sein, ergänzte der Bürgermeister.