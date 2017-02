Häusern Häusern unter der närrischen Lupe

Hüsemer Hase feiern einen gelungenen Zunftabend im voll besetzten Saal des Kurhauses. Die originellen Inszenierungen mit einem Schuss Humor kommen beim Publikum gut an

Häusern – Mit dem schmissigen Narrenmarsch ging es los: Die munteren Hüsemer Hasen um Zunftmeisterin Sylvia Weiler hoppelten winkend hinauf auf die Bühne. Fortan wurde Runde um Runde an charmanten Beiträgen eingeläutet und mit einem ausgiebigen Schuss Witz gewürzt. Der Zunftabend war wieder ein großer Erfolg, der Saal des Kur- und Sporthauses war prall gefüllt.

Seit 30 Jahren hat Heike Schupp, seit 35 Jahren Karl-Heinz Asbeck einen wichtigen Platz in der Geschichte der Zunft Hüsemer Hase. Dafür wurden sie von den Hasen geherzt und von der Zunftmeisterin gewürdigt.

Geistreich und witzig verpackten die Akteure Bewährtes und Neues in lustige Einlagen und forsche Unterhaltung und brachten die Halle mit einer facettenreichen Mischung aus fröhlichen Tänzen in Wallung. Schon wegen der originellen Inszenierung des Schattenspiels der Jugendfeuerwehr schwärmten die Besucher. Die närrische Jugend gewährte einen liebenswürdigen Blick hinter die Kulisse des Feuerwehralltags, wobei Tim Kaiser und Jan Kaiser die Fäden in der Hand hielten.

Auch in diesem Jahr vereinten die Gruppen „Knockouters“ in „Kaiser ermittelt“ und „Dubel & Co“ in „Baggies Ciffie“ Themen um die Lokalpolitik, köstlich und mit trockenem Humor. Die Narren nahmen die Windkraft, den Bau des Discounters, des Drogeriemarktes oder der Tagespflege und besonders den Verkauf des Gasthauses Mantel unter die Lupe und hielten diesen Projekten den Spiegel vor. Schlau plauderten sie als „Mantler Marie“ oder gaben Bürgermeister Thomas Kaiser, Rechnungsamtsleiter Martin Maurer aber auch Seppi Villinger, Pfarrer Hoyanic, Diana Kaiser und anderen eine Stimme.

Auch als Monika Schwinkendorf zappelten sie durchs Programm und meinten mit Aldi-Tüten in der Hand: „Ich wurde gar nicht vollumfassend informiert, dass ich im Aldi eingekauft habe, und werde deshalb klagen.“

Alles wurde von den Narren aufgegriffen und durch die närrische Brille betrachtet, das interessierte Publikum amüsierte sich über Dorftratsch. Mit kessen Tänzen und ausgelassenen Hüftschwüngen erreichten die Tanzeinheiten „Dance For Fun Teens“ und „Dance For Fun“, von Isabella Volk-Di Bella gecoacht, das angetane Publikum und wurden zum augenfälligen Bonbon.

In einer tüchtigen Prise Humor ließen Elvira Schlageter und Heike Schupp von den Hasen ihr Publikum baden, nachdem sie Anja Blasi, das Tannenzäpfle Mirco Götz, Silvia Hackmann und Rainer Schwinkendorf zum Umstylen für "Shopping Queen" aus dem Auditorium pickten. Für diese Augenblicke schlüpfte Jan Kaiser in die Rolle von Guido Maria Kretschmer und in die des Herrschers über den guten Style. Gleich darauf wurden das Wegschminken von Falten, das Toupieren von wallenden Mähnen und das übermütige Tragen von bunten, knöchellangen Röcken, kurzen Kleidern, viel zu kleinen Schuhen zum brüllenden Lacher.