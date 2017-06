Häusern Häusern startet Verschenkbörse

Gemeinde Häusern will Weitergaben von Ungenutztem im Ort fördern. Ob es das Angebot ständig geben wird, hängt von der Resonanz ab. „Ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal“, sagt Thomas Kaiser.

Häusern (cr) Wohin mit Sachen, die man nicht mehr braucht? Eine Verschenkbörse sei das richtige, hatte eine Frau der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen. Die Idee hat das Rathaus jetzt aufgegriffen: Wer etwas kostenlos abgeben möchte, das noch brauchbar ist, kann das im Amtsblatt kundtun. Der Gegenstand wird unter Nennung einer Telefonnummer bei der Verwaltung gemeldet, eine Liste der Gegenstände soll jeweils im Blättle erscheinen.

„Wenn ein Bürger etwas verschenken will, soll er die Möglichkeit dazu haben“, erklärt Bürgermeister Thomas Kaiser die Idee hinter der Verschenkbörse. Die konkrete Anregung für Häusern, so erzählt er, sei von einer Frau gekommen, die in Lörrach lebt und in Häusern den Haushalt ihrer verstorbenen Mutter auflösen musste. Sie kannte die Idee der Verschenkbörse aus ihrem Wohnort und habe im Rathaus nachgefragt, ob es nicht möglich sei, auch in Häusern Gegenstände, die kostenlos abzugeben sind, im Blättle zu veröffentlichen. Andere, vor allem größere, Städte und Gemeinden bieten diese Möglichkeit schon länger an.

Der Landkreis Waldshut bietet so einen Service online an. Einen solchen Aufwand kann eine kleine Gemeinde wie Häusern allerdings nicht treiben. Und es werden, das betont Thomas Kaiser, keine Gegenstände im Rathaus oder auf dem Bauhof angenommen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge erinnert sich der Bürgermeister an frühere Aufrufe im Blättle, wenn Wohnungen für sozial schwache Bürger oder Asylbewerber eingerichtet werden sollten. „Das mache ich nie mehr“, sagt Kaiser. Denn es seien Leute mit allen möglichen Angeboten gekommen, viel mehr als benötigt. Die Verwaltungsmitarbeiter hätten aber auch nicht nein sagen mögen zu den freundlichen Angeboten, und so habe man die überzähligen Möbel im Bauhof abgestellt – nicht gerade zur Freude der dortigen Mitarbeiter.

Daher sind die Regeln bei der neuen Verschenkbörse im Blättle ganz klar: Gegenstand und Telefonnummer des Verschenkers werden genannt. Wer Interesse hat, muss sich selbst mit dem Besitzer in Verbindung setzten und Übergabemodalitäten und Transport selbst organisieren. Und falls sich beide einig werden, dass doch ein paar Euro oder eine andere kleine Anerkennung angemessen sind, ist auch das laut Kaiser in Ordnung. Zur Flohmarktrubrik soll der Verschenkmarkt allerdings nicht ausarten.

„Ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal“, sagt Thomas Kaiser. Werde das Angebot nicht angenommen, könne es auch wieder gestrichen werden. Aber angesichts der Wohlstandes, in dem die meisten Menschen heute leben, sei es doch schade, wenn etwas fortgeworfen werde, was jemand anderes noch gebrauchen kann. Und auch, wenn bisher noch keine Angebote eingegangen sind, ist die Idee schon auf positive Resonanz gestoßen. Zwei Bürger, so erzählt der Bürgermeister, hätten die Idee bereits gelobt.

Wer etwas zu verschenken hat, kann sich bei Fabian Zumkeller in der Gemeindeverwaltung melden: 07672/931 40, E-Mail (gemeinde@haeusern.de), Betreff: Verschenkbörse. Verschenkmarkt des Landkreises im Internet: