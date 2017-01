Gemeinderätin reicht Klage ein

Streit um Windkraftanlagen geht vor GerichtGemeinde beauftragt Anwaltskanzlei aus FreiburgBürgermeister sieht Gerichtsverfahren gelassen entgegen

Häusern – Im Juli 2016 hatte der Gemeinderat sein Einvernehmen zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen auf dem Giesbacher Kopf erteilt. Im November erhob Gemeinderätin Monika Schwinkendorf Einwendungen gegen diesen Beschluss, die das Gremium zurückwies. Inzwischen hat sie wegen dieses Gemeinderatsbeschlusses Klage erhoben. In der öffentlichen Sitzung am Montag beschloss das Gremium, einen Anwalt mit der Vertretung der Gemeinde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Freiburg zu beauftragen.

Gegen den Beschluss des Gremiums, das Einvernehmen zur Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Giesbacher Kopf zu erteilen, hatte Monika Schwinkendorf Einwendungen erhoben. Ihre Begründung: Zum einen sei das Thema nicht entscheidungsreif gewesen, zum anderen habe sie die Bedeutung des Tagesordnungspunktes (Erteilung des Einvernehmens) aufgrund seiner Formulierung nicht erkennen können. Zudem sei ihr nicht klar gewesen, was das baurechtliche Einvernehmen bedeute. Das Gremium hatte die Einwendungen zurückgewiesen. Inzwischen hat Monika Schwinkendorf gegen Bürgermeister Kaiser als Vertreter der Gemeinde Klage erhoben mit der Begründung, der Beschluss des Gremiums betreffend das Einvernehmen sei rechtswidrig zustande gekommen und verletze sie in ihren Statusrechten nach der Gemeindeordnung. Der Rathauschef hatte sich dafür ausgesprochen, für die Vertretung in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren einen Anwalt zu beauftragen, die Kosten bezifferte er auf 3000 bis 5000 Euro. Die Rechtsschutzversicherung der Gemeinde sei nicht eintrittspflichtig, da es sich um eine interne Angelegenheit handele.

Als Prozessdauer nannte Kaiser rund sechs Monate und betonte, das verwaltungsgerichtliche Urteil spiele aber für die Entscheidung des Landratsamtes über die Zulässigkeit der Windenergieanlagen keine Rolle.

Die Frage von Diana Kaiser, ob sich die Gemeinde in dem Gerichtsverfahren von einem Juristen des Landrats-amtes vertreten lassen könne, verneinte der Rathauschef, die Gemeinde müsse sich von einem zugelassenen Anwalt vertreten lassen, erklärte er. Die Kosten des Verfahrens, auch die Anwaltskosten der Gegenpartei, hat der in dem Rechtsstreit Unterliegende zu zahlen, so der Rathauschef auf Frage von Matthias Volk. Dem Gerichtsverfahren sehe er gelassen entgegen, sagte der Rathauschef, die Angelegenheit sei von Juristen des Landratsamtes und des Gemeindetages geprüft und der Gemeinde Häusern ein einwandfreies Vorgehen bescheinigt worden. „Wenn Monika Schwinkendorf glaubt, so vorgehen zu müssen, bleibt ihr das unbenommen“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser in der Sitzung. Ihr sei klar, dass sie sich mit ihrem für sie sehr unangenehmen und riskanten Vorgehen völlig ins Abseits stelle und im Gremium auf Unverständnis stoße, sagte Monika Schwinkendorf. Sie habe aber ihrerseits gewisse Verständnisschwierigkeiten, dass die Entscheidung über das Einvernehmen im Ratsrund so niedrig gehängt worden sei, man habe besser informiert werden müssen. Wenn das Gericht zu der Auffassung gelangen sollte, dass der Beschluss rechtswidrig zustande gekommen sei, dann gelte das Einvernehmen der Gemeinde als nicht erteilt. Dann aber könne der Antragsteller EnBW nicht auf die Zweimonatsfrist zur Ersetzung des Einvernehmens durch das Landratsamt pochen, weil diese noch gar nicht begonnen habe. Auch das Bürgerbegehren könne dann nicht unzulässig sein und es könne ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. Zudem sei die Errichtung der Windkraftanlagen dann nicht genehmigungsfähig, da die gesetzlichen Voraussetzungen wegen Verfahrensfehler nicht erfüllt seien, eine erfolgreiche Klage gegen eine rechtsfehlerhaft erteilte Genehmigung sei möglich, so die Argumentation der Gemeinderätin. Dem Vorwurf der mangelnden Information widersprach Sabine Gruhn vehement. Mehrere Ratskollegen und sie selbst hätten sehr deutlich gemacht, sich ausreichend informiert gefühlt zu haben. Und: „Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, nicht ausreichend informiert worden zu sein, hätte ich nachgefragt“.

Einstimmig beschloss das Gremium, sich von der Fachanwaltskanzlei Dohle und Simon aus Freiburg vertreten zu lassen – Monika Schwinkendorf hatte den Ratstisch wegen Befangenheit verlassen. Zum Abschluss der Sitzung forderte ein Zuhörer Monika Schwinkendorf auf, die Klage zurückzunehmen. „Durch die Klage entstehen der Gemeinde Kosten, die Gemeinde sind wir alle“, sagte er.