Häusern Freie Wähler diskutieren über die Windkraft

Das Thema Windkraft hat den Jahresrückblick in der Hauptversammlung der Freien Wähler Häusern dominiert. In der Diskussion unter den Mitgliedern wurde auch deutlich, dass das Thema sehr polarisiert.

Es war ein ruhigeres Jahr – bezogen auf die eigenen Aktivitäten – auf das die Freien Wähler Häusern bei ihrer Hauptversammlung im „Alpenblick“ schauten. Kommunalpolitisch war dagegen in den vergangenen Monaten viel los, wie die Berichte der beiden Gemeinderatsmitglieder zeigten. Und die Windkraft, über die in der Gemeinde kontrovers diskutiert wird, ist auch bei den Freien Wählern umstritten.

Zwei Themen stellte Gemeinderätin Sabine Gruhn besonders heraus – die geplante Erweiterung des Kindergartens und den Bau der geplanten beiden Windkraftanlagen auf dem Giesbacher Kopf. "Das Thema polarisiert", sagte sie mit Blick auf die Diskussion in der Gemeinde. Sie erinnerte daran, dass über eine mögliche Windkraftnutzung auf Häuserner Gemarkung bereits seit vielen Jahren gesprochen werde – 2011 habe es erstmals eine ausführliche Präsentation dazu gegeben. Allerdings, so sagte sie, sei die Gemeinde doch nur eine Trägerin öffentlicher Belange, die vom Landratsamt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gehört werde. Der Gemeinderat habe auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben sein Einvernehmen bekundet – zu genehmigen habe die Gemeinde nichts.

Sie stehe zur Windkraft, sagte Gruhn, allerdings sei sie der Meinung, dass die Kommunen von der Landesregierung allein gelassen worden seien. Dort habe man nur ein politisches Ziel (Förderung der Windkraft) vorgegeben, Handlungsempfehlungen gab es dagegen keine. "Ich war optimal informiert", sagte sie, deshalb habe sie zur Stellungnahme der Gemeinde zu den beantragten Anlagen ihre Zustimmung geben können. „Es ist nichts, was ein Geheimnis wäre“, sagte sie in Richtung der Kritiker, die fehlende und zu späte Informationen anprangern.

Und Kritiker gibt es auch in den Reihen der Freien Wähler, auch wenn der Verein die Windkraft in der Hauptversammlung 2015 eher positiv gesehen hatte: Reiner Vogt, als Schriftführer Mitglied des Vorstandes, kritisierte eine großflächige Zerstörung des Waldes auf Jahrzehnte, negative Auswirkungen auf die Natur und die gesundheitlichen Risiken für die Menschen, Entwertung des Grund- und Immobilienbesitzes. Das alles nehme man in Kauf "für Windkraftanlagen, die sich vermutlich nicht rechnen werden". Zwar hätten die Freien Wähler auch über die Windkraft diskutiert und Fragen seien nicht gestellt worden. Aber auch für die richtigen Fragen hätten die Informationen gefehlt. Schon in einem frühen Stadium hätte die Gemeinde zu einer Bürgerversammlung einladen sollen – die sei für 2014 angekündigt worden, habe aber nicht stattgefunden.

Die Kritiker, zu denen auch FW-Kassierer Günther Pastari zählt, folgten den Argumenten von Bürgermeister Thomas Kaiser und Sabine Gruhn nicht. Sie zweifeln am angegebenen Flächenverbrauch oder mochten auch den Ausführungen des FW-Vorsitzenden und Mediziners Ludwig Gruhn zum Thema Infraschall nicht folgen. Emotional aufgeladen war die Diskussion schließlich, die Gemeinde habe in dem Zusammenhang viele Fehler gemacht, hieß es.

Doch dem Vorsitzenden gelang es mit seiner ruhigen und sachlichen Moderation, die mitunter hitzige und dennoch überwiegend sachliche Diskussion wieder zu beruhigen. So hätte man ganz am Anfang diskutieren sollen, sagte Pastari, dann wären Missverständnisse ausgeblieben und die Entscheidung des Gemeinderates möglicherweise anders ausgefallen. Die Windkraft war nur eines von vielen Themen. Die Vielfalt der Gemeinderatsarbeit beleuchtete Matthias Volk in seinem kurzen Bericht.