Häusern Ferienkinder und Erwachsene wandeln auf Försters Spuren

Bunte Vielfalt und grüne Natur gibt es im Ferienprogramm mit dem Forstrevier zu sehen. Die Teilnehmer erfahren viel über Wald und Wild.

Eine Wundertüte, voll gepackt mit einem bunten Ferienprogramm für die Kleinen, haben die Gemeindeverwaltung Häusern, die Vereine und Institutionen für die letzten beiden Ferienwochen zusammengestellt. Bester Stimmung waren die weit mehr als 30 Teilnehmer an Kindern und Erwachsenen, die im Rahmen von „Natürlich Waldshut“ mit den Veranstaltern Gemeinde und Schwarzwaldverein Häusern sowie Kreisforstamt Waldshut unterwegs waren. Gespannt entdeckte man zusammen, darunter Schwarzwaldvereinsvorsitzender Georg Lebtig, Bürgermeister Thomas Kaiser und eine zwölfköpfige Wandergruppe aus Höchenschwand, mit Revierleiter Roland Behringer und Claus Giller vom Kreisforstamt im Wald Interessantes. Danach ließ man sich die von der Gemeinde gesponserte Brotzeit schmecken.

Im Gepäck hatten Behringer und Giller reichlich Informatives, verbunden mit Antworten auf Fragen zum Auerwild, zur Waldameise und zur Arbeit eines Vollernters. Das Thema „Großmaschineneinsatz hilft Artenschutz“ mag für manchen ein Widerspruch sein, sagten sie. Müsse es aber nicht, wenn man versuche, dieses in Einklang zu bringen. Zu einem schönen Fleckchen Erde hoch über Blasiwald in Richtung Häusern kutschierte das von der Gemeinde Häusern finanzierte Busunternehmen die Anwesenden. Zu hören waren nun lediglich die emsigen Kinderstimmchen und das leise Gemurmel der Erwachsenen, als man strammen Schrittes den „Bengelweg“ entlang wanderte, wo Revierleiter Behringer dann auf das Auerwild zu sprechen kam.

„Leider“, verriet er bedauernd, „ist der Bestand des Auerwilds im Schwarzwald um rund 90 Prozent eingebrochen.“ Es habe spezielle Lebensansprüche, unterstrich er, die man versuche, im Zuge der Maschineneinsätze wiederherzustellen. Diese Stätte, zeigte er dann, sei für das Tier ein optimales Wohnzimmer. Hier die Heidelbeere, da die Ameisen und dazu der strukturreiche Wald mit den besonnten Flächen und den dichteren Bereichen dazwischen, wo es sich zurückziehen könne. Trotzdem werde es immer seltener.

Woran das liege? Zum einen am zugewachsenen Wald und zum anderen am Problem im Winter. Es gebe dann fast keine Nahrung. Ein Küken müsse, um über den Winter zu kommen, sein Gewicht im Sommer „verdreihundertfachen“. Das schaffe es nur, wenn der Tisch reich mit Heidelbeeren und Sachen zum Picken gedeckt sei. In den Wintermonaten gebe es die Fichtennadeln, aber die hätten quasi null Nährwerte. Die winterlichen Störungen, etwa durch die Schneeschuhwanderer, machten dem Tier außerdem zu schaffen – auch einem ausgewachsenen Auerhuhn. Schließlich fahre es in dieser Zeit seinen Energiehaushalt herunter und verharre irgendwo, wo man es nicht sieht, unter einem Baum geschützt. Wird es jetzt gestört und muss ein- bis zweimal am Tag flüchten, „kriegt es die Energie nicht“.

Sachte bog die Gruppe dann vom Weg ab, um sich von Behringer zu einer Anhäufung von Ameisenhügeln führen zu lassen. „Da das Auerwild im Winter fast nichts zu fressen hat, pickt es gerne mal am Ameisenhaufen rum und holt sich die Larven raus“, erklärten Behringer und Giller. Das betriebsame Ameisenvolk am Waldboden ließ die Geschäftigkeit in den aus dem Boden gewachsenen Riesenhügeln erahnen. Es sind Hügel, die sich erst wieder entwickelt hätten, seit man mit dem Vollernter Licht geschaffen habe, erfuhr man. Wird es dem Ameisenvolk zu dunkel, packt es sein Bündel und zieht weiter, erfuhr man. "Wie viele Ameisen bewohnen wohl einen Haufen?", fragt Behringer die Kleinen. Bis zu zwei Millionen Tiere seien in einem großen Ameisenhaufen, etwa 100 000 in einem kleinen, erfahren sie von ihm. Auffallend sei, so Behringer weiter, dass es im Umkreis von Ameisenhügeln praktisch keinen Borkenkäferbefall gebe, weil Ameisen alles, was krabbelt und verfügbar ist, zum Füttern in den Haufen bringen.

Große Aufmerksamkeit erhielt nach einem weiteren Fußmarsch die Demonstration des Vollernters von Alexander Stotz. Bis zu 700 Bäume fälle er täglich und versuche, das Bestmögliche aus einem Baum herauszuholen wie Bau-, Papier-, Palettenholz und Holz, das gehäckselt und zu Spanplatten verarbeitet werde, klärte Stotz anschließend auf. Sorgen müsse sich aber niemand machen, beruhigt er, weil die Revierleiter fachmännisch abwägen würden, welche Bäume gefällt werden. Nach zwei Jahren sehe man den Einsatz eines Vollernters nicht mehr.