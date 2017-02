Häusern Erweiterung geplant: Künftig wird der Schmidt's Markt in Häusern auch Anlaufstelle für Heimwerker

Die Schmidt's Märkte in Häusern wollen ihr Angebot um Heimwerkerbedarf und mit Getränkemarkt stark ausbauen. Der Gemeinderat beschließt eine Änderung des Bebauungsplans, um das Vorhaben zu ermöglichen.

Die Planungen für die Modernisierung des Lebensmittelmarktes Schmidt's Märkte in Häusern und die Errichtung eines Heimwerker- und Getränkemarkts nehmen Gestalt an. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die in Aussicht gestellten Maßnahmen zu schaffen, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Änderung des Bebauungsplans „Bachmatt“ sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Zwei Schritte umfasst das geplante Vorhaben der Schmidt's Märkte, erläuterte Stadtplaner Till Fleischer vom Büro Geoplan: Zum einen die Modernisierung des bestehenden Marktes und die strukturelle Verbesserung in den technischen Bereichen durch Anbauten, zum anderen die Errichtung eines Anbaus für den Heimwerker- und Getränkemarkt unmittelbar südlich an die bestehenden Gebäude. Die Erweiterungen erfolgen ausschließlich auf dem Betriebsgelände.

Sowohl der Lebensmittelmarkt als auch der Heimwerker- und Getränkemarkt bleiben unter der Schwelle der Großflächigkeit (800 Quadratmeter). Die Zufahrt zu den Märkten von der L 149 bleibt unverändert, zusätzliche Parkplätze sollen unterhalb des Heimwerker- und Getränkemarktes entstehen. Es handelt sich aber um keine Tiefgarage, erläutert Fleischer. Die Bebauungsplanänderung ist erforderlich, um das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen zu erweitern, so der Stadtplaner.

Belange des Umweltschutzes

Die Änderung erfolgt als Maßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren, auf eine Umweltprüfung und das Erstellen eines Umweltberichts kann daher verzichtet werden. Das entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, erhebliche Umweltbelange zu berücksichtigen, betonte Fleischer. Als sensibel bezeichnete er den Moosbach im südlichen Bereich des Planungsgebiets, dieser sei geringfügig betroffen. Geplant ist eine kleinräumige und naturnahe Verlegung des Bachs, der Gewässerrandstreifen von fünf Metern und die Biotopqualität bleiben erhalten, so Fleischer. Das südwestlich des Plangebietes gelegene Biotop „In der Golde“ (großflächige Nasswiese) ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Landschaftsökologin Anika Herb vom Büro Galaplan, das für die fachliche Bearbeitung der Umweltbelange verantwortlich zeichnet, erklärte, dass sich durch den Verzicht auf vier Pflanzgebote für Einzelbäume sowie für 0,01 Hektar Sträucher nur geringe Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild ergäben, die nicht vollständig kompensiert werden können. Eine derartige Kompensation ist aber im beschleunigten Verfahren auch nicht erforderlich. Was den Schutz von Amphibien und Reptilien betrifft, soll während der Aktivitätszeit der Tiere ein Schutzzaun errichtet werden, der das Plangebiet nach Südwesten hin abschirmt und während der gesamten Bauzeit erhalten bleibt.

Auf die Frage von Roland Behringer erklärte Fleischer, der Abstand von der Grenze des Betriebsgrundstücks zur B 500 betrage rund 7,60 Meter, sodass auf dem Gelände des Marktes parkende Fahrzeuge von der Schneeräumung auf der B 500 nicht beeinträchtigt werden. Monika Schwinkendorf hatte sich zu dem, wie sie sagte, Marktkonzept Gedanken macht. Wichtig sei ihr, bestehende Betriebe im Ort, wie den Getränkehandel, nicht zu gefährden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens treffe man keine Festsetzungen über das Sortiment, erklärte Fleischer. Was sich dann im Inneren strukturiere, sei eine Frage des Bauantrags.