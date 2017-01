Häusern Erfolgreich mit Selbstvermarktung von Hotelzimmern

Die Dirk Piorun sucht auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart die Gäste für sein Parkhotel Waldlust in Häusern. 12 000 Übernachtungen pro Jahr.

Stuttgart/Häusern (di) Die CMT in Stuttgart gilt als eine der weltweit größten Publikumsmessen für Tourismus und Freizeit. Besucher können neue Länder auf allen Kontinenten entdecken. Alle großen Ferienregionen und Reiseveranstalter sind vertreten. Nicht nur die Großen, auch kleinere Hoteliers wie das Parkhotel Waldlust aus Häusern, stellen sich dort dem Wettbewerb. Warum präsentiert sich ein kleines Hotel aus dem Südschwarzwald auf der internationalen Tourismusmesse CMT in Stuttgart? „Die Antwort ist ganz einfach, wir verkaufen unsere Hotelzimmer direkt“, sagte hierzu Hotelier Dirk Piorun am Messestand im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nur auf diesem Weg könne er eine Auslastung des Hotels und damit auch die Liquidität sichern. Zum Thema Hochschwarzwald-Card: „Die brauche ich nicht, weil sie von unseren Gästen, die Erholung und Ruhe im Schwarzwald suchen, nicht gewünscht wird“, so der Hotelbetreiber. Nach seinen Worten habe er gemeinsam mit einem weiteren Hotel in Häusern die Card seinen Gästen angeboten, sie sei aber für seine Hausstruktur zu teuer. „In der Ferienzeit wäre das Angebot super, sie ist aber nicht flexibel zu erhalten“, betonte Piorun. Er kann jedoch verstehen, dass die HTG nicht anders handeln kann, wenn das System wirtschaftlich funktionieren soll. Es könne aber auch nicht sein, dass im Schwarzwald alles verschenkt werde. Der Feriengast müsse sich heute genau über Preis und Leistung orientieren. „Wir haben attraktive Hotelpreise, und wenn einer ins Badeparadies will, dann soll er die Leistung auch bezahlen“, so die Überzeugung von Dirk Piorun, der das Dreisterne-Superior-Hotel seit rund sieben Jahren betreibt.

„Der Hotelier hat es mit seinem Selbstvermarktungskonzept auf Messen in fünf bis sechs Jahren geschafft, Übernachtungszahlen im fünfstelligen Bereich zu generieren“, sagte Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser. „Als wir das Hotel gekauft haben, waren es 500 Übernachtungen, die zwischenzeitlich auf jährlich 12 000 gestiegen sind“, konkretisierte der Hotelier. Auch wenn das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt, will der Hotelchef auch weiterhin an seinem Vermarktungskonzept festhalten: „Messen kosten zwar Geld, doch Buchungsportale gibt es auch nicht zum Nulltarif“, argumentierte Dirk Piorun.

In Häusern stehen derzeit zwei geplante Windkraftanlagen in der Diskussion. Werden die Windmühlen, sofern sie gebaut werden, Einfluss auf die Übernachtungszahlen haben? „Windräder sind etwas Schönes, Rückgänge der Übernachtungen sind nicht zu erwarten", meinte der Hotelier Dirk Piorun zu diesem Thema.