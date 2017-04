Häusern Einige Mitglieder erhalten Ehrungen für drei Jahrzehnte im Heimatverein Häusern

Die Ehrung verdienter Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Heimatvereins Häusern. Herbert Ganzmann erstellt derzeit einen Trachtenkalender.

Viele Termine stehen für den Heimatverein auf dem Programm. Davon und von den zahlreichen vergangenen Auftritten erfuhren die Gäste, unter ihnen die Kreisobfrau im Bund Heimat und Volksleben, Beate Hepp, von der Vorsitzenden Hedwig Kaiser und ihren Vorstandskollegen während der Hauptversammlung.

Zunächst hatte die Ehrung von sieben Mitgliedern Vorrang. Seit 30 Jahren sind Elvira Nuber, Ute Sebulke und Johannes Sebulke Mitglied im Heimatverein, Harald Regele trat vor zehn Jahren ein. Irene Vogt gehört seit drei Jahrzehnten als passives Mitglied dazu. Hedwig Kaiser machte deutlich, wie wichtig sie für den Verein sind und überreichte ihnen Urkunden, Anstecknadeln und Geschenke. Auch von Bürgermeister Thomas Kaiser erhielten die für mehr als 25 Jahre geehrten aktiven Mitglieder Präsente. Bis heute sind auch Sigrid Rogg und Astrid Kessler passive Mitglieder. Ihre Ehrung wird nachgeholt.

Schriftführer Johannes Sebulke erinnerte an die Auftritte und Treffen und unterstrich dies mit Bildern. Er hob hervor, dass seit Januar fünf neue Mitglieder zu den 167 Mitgliedern hinzukamen, aktive Trachtenträger seien es etwa 36. Er sprach von der Teilnahme an der Palmenweihe am Fridolinsbrunnen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Kinder mit ihren Eltern schöne Osterbäumchen gebastelt hatten und so dieses wertvolle Brauchtum pflegen.“ Auch die Beteiligung an Christi Himmelfahrt an der Flurprozession und an Fronleichnam sowie beim 40-jährigen Trachtenjubiläum in Todtnau oder den Auftritt im Gasthof Mantel im Juni erwähnte er. Im Rahmen der Jugendaktivwochen habe Anita Flügel Kinder und Jugendliche zum Bemalen von Stofftaschen eingeladen. Gerne beteiligten sich die Trachtenträger am Kreistrachtenfest in Höchenschwand und an den Rothirschtagen.

Hedwig Kaiser berichtete von der Einladung nach Freiburg ins Regierungspräsidium zum Neujahrsempfang, zu dem eine Abordnung reiste. Im Mai will man beim Kreistrachtenfest in Urberg teilnehmen. Der Verein bereite sich auf das eigene 40-jährige Bestehen im Jahr 2018 vor. Herbert Ganzmann erstellt einen Trachtenkalender. Laut Tanzgruppenleiterin Elvira Nuber bestehe die Gruppe weiter aus elf Tänzerinnen aus Todtmoos und Häusern. Bedauerlicherweise hätten sich immer noch keine Tänzer gefunden. „Wir haben 24 Proben gehabt, davon 13 in Todtmoos und elf in Häusern.“ Auch vom guten Probenbesuch und den verschiedenen Auftritten berichtete sie.