Häusern Ehrungen bei der Narrenzunft Häusern: Zwei treue Hasen erhalten Urkunden

Die Narrenzunft Hüsemer Hasen ehrt die zwei langjährigen Mitglieder Heike Schupp und Karl-Heinz Asbeck.

„Ich habe die Ehre, zwei altgediente Hasen zu ehren“, mit diesen Worten bat Zunftmeisterin Sylvia Weiler Heike Schupp und Karl-Heinz Asbeck zu sich und überreichte ihnen Urkunden und Geschenke. „Seit 30 Jahren ist Heike Schupp in der Narrenzunft“, informierte Weiler das Publikum. Schupp sei schon immer kreativ tätig gewesen, gleichgültig, ob es sich um den Zunftabend handelt, sie habe immer Ideen, lobte Weiler. Zudem sei sie seit sieben Jahren Chronistin in der Narrenzunft und seit dem vergangenen Jahr im Vorstand. „Mit der Heike kann man auch immer was erleben“, fuhr die Zunftmeisterin fort und erzählte davon, wie Schupp sich oftmals kurzfristig als Servierdame einbringt, wenn es bei einem Besuch der Häuserner Narrenzunft in einer Gaststätte für die Bedienung zu viel wird.

„Karl-Heinz Asbeck hat bei den Hasen 35 Jahre auf dem Buckel“, verkündete Narrenchefin Sylvia Weiler. Er tauche immer erst im Januar zur Fastnacht auf, vor Weihnachten sei für ihn noch nicht Fastnacht, sagte die Zunftmeisterin. Aber wenn er da sei, sei er immer da – auch zum Arbeiten. „Zudem macht er die Hasen für den Hasentanz fit“, schloss die Vorsitzende Sylvia Weiler die kurze Laudatio, wonach die Hüsemer Hasen ihre beiden Jubilare feierten. Danach begann das bunte Programm des Zunftabends im vollbesetzten Kur- und Sporthaus.