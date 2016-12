Häusern Die Zuhörer erleben einen besinnlichen Abend an der Kapelle

Gemeinde und Hochschwarzwald Touristik organisieren eine Waldweihnacht mit Musik und stimmungsvollen Geschichten.

Der glanzlose Himmel trübte nicht die Freude der beinahe 200 Besucher, die gekommen waren, um die von der Gemeinde und der Hochschwarzwald Touristik organisierte Waldweihnacht an der Wittlisberger Kapelle mitzuerleben. Hunderte Kerzen hatte der Heimatverein am Weg zur Kapelle angezündet. Winfried Zumkeller läutete das Kapellenglöckchen und Bürgermeister Thomas Kaiser führte galant durch das besinnliche Programm des Abends.

Die Besucher erwarteten die Jungmusiker der Trachtenkapelle Häusern und anschließend der Männerchor mit gefühlvoller Weihnachtsmusik. Die Sängerinnen Judith Maier, Valerie Nyre und Maria Krug sowie Bassist Johannes Sebulke entzückten die Zuhörer. Dirk Schniepper begeisterte am Saxophon und der Panflöte. „Das vergangene Jahr zeigte uns ganz besonders, in welcher Dimension es uns fordern kann“, sagte der pensionierte Studienrat Josef Reich. „Wir denken an die Opfer der Kriege, an die vielen Menschen, die bei uns Aufnahme gefunden haben und wissen, wie groß das Anliegen ist, Hilfe zu leisten. Wir begreifen unter den heutigen Christen aber eine fast neue Art der Gemeinsamkeit, die Herausforderung spürt und lebt“, sagte er.

Elisabeth Popiolek erzählte von der Geschichte der ersten Weihnachtsplätzchen. Als Hirten verkleidet, verschwanden Hedwig Kaiser, Rösle Schmidt und Anita Flügel in der Menge und reichten den Anwesenden leckeres Gebäck. Unterdessen drehte sich die Geschichte um die Hirten, die dabei waren, ihre Brote zu backen. Doch als sie vom Weihnachtsstern geführt zum Kind im Stall eilten, vergaßen sie ihr Werk. Statt zu verbrennen, stellte es sich als Köstlichkeit heraus. Als Erinnerung an dieses Wunder, schloss Popiolek, begann man, zur Heiligen Nacht kleine Himmelskuchen zu backen.