Häusern Die Hasenzunft Häusern bestätigt den Vorstand im Amt

Der neue Vorstand der Hüsemer Hase bleibt ganz der alte. In der Hauptversammlung blickt der Verein auf ein aktives Jahr zurück.

In den närrischen Trubel der Fastnachtssaison 2016/17 tauchte die Narrenzunft Hüsemer Hasen mit ihrer Zunftmeisterin Sylvia Weiler rückblickend bei der Hauptversammlung noch einmal ein. Bei den Vorstandswahlen ergaben sich keine Änderungen. Mit einem klaren „ja“ beantworteten Elvira Schlageter und Edis Guran die Frage, ob sie das Amt der stellvertretenden Zunftmeisterin und das des zweiten Stellvertreters weiterführen werden. Auch die Jugendwartin Ilonka Zumkeller sowie die beiden Beisitzer Martin Bayer und Jan Kaiser nahmen ihre Wiederwahl an.

Zu den Hüsemer Hasen gehören aktuell 298 Mitglieder, drei davon als Ehrenmitglieder. 27 Mitglieder tragen während der Fastnachtszeit ein Häs, 100 sind als Wagenbauer tätig. Bürgermeister Thomas Kaiser nahm die Versammlung zum Anlass, Heike Schupp, die am Zunftabend für 30 Jahre Zugehörigkeit zum Verein gewürdigt und Karl-Heinz Asbeck, der für 35 Jahre geehrt wurde, jeweils einen Gutschein der Gemeinde als Ausdruck der Dankbarkeit für so viel ehrenamtliches Engagement zu überreichen.

Chronistin Heike Schupp ging auf die vielfältigen Termine ein. Im Oktober 2016 habe man während der Hirschrufmeisterschaft an den Rothirschtagen im Kur- und Sporthaus bewirtet. „Beachtlich ist, dass wir über 50 Kuchen gebacken und diese auch verkauft haben“, freute sie sich. „In Häusern wird kräftig investiert, drum sind die Umlandgemeinden sehr frustriert“, sei das Fastnachtsmotto, beschloss man am 11. November.

Zu einer besonderen Scheckübergabe kam es Mitte Dezember nach der Teilnahme im Vorjahr bei der „Ice Bucket Challenge“. Ein Teil des Vorstands übergab in Lenzkirch 350 Euro an den Bundesverband Kinderhospiz. Zwischen Weihnachten und Neujahr organisierte die Zunft eine Fackelwanderung. Am 11. Februar begrüßte Sylvia Weiler die vielen Besucher des erfolgreichen Zunftabends.

Dann blickte die Chronistin auf die Termine der Fastnacht 2017 und erwähnte dabei den Wagenbauerumzug am Fastnachtssonntag. Zudem flocht sie die Scheckübergabe von 1000 Euro an den Vorsitzenden Winfried Zumkeller des Fördervereins für Soziale Projekte am Fastnachtsdienstag mit ein. Im Mai seien die Mitglieder durch die Straßen der Gemeinde gefahren, um Alteisen zu sammeln. Jetzt habe man den Ausflug im Juli im Blick. Die Zunftmeisterin fügte den Termin des Vortrags kommenden Juni an, speziell für die Wagenbauer, um sie über bestehende Vorschriften zu informieren, und die Termine der Fastnacht 2018.