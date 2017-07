Häusern Die Frauengemeinschaft Häusern spendet erwirtschaftetes Geld für gute Zwecke

Die Frauengemeinschaft Häusern hilft Menschen in Not und anderen Vereinen. Langjährige Mitglieder erhalten Auszeichnungen.

Nach einem bewegenden Vereinsjahr trafen sich nun die Mitglieder der Frauengemeinschaft Häusern um den Vorstand mit der Vorsitzenden Monika Kaiser zur Hauptversammlung im „Schwalbennest“. Dabei wurde klar, wie großzügig und vielseitig die Frauen immer wieder mit Spendengeldern helfen. Darüber hinaus wurden an diesem Abend fünf von den 136 Mitgliedern geehrt.

Zu der Reihe der Geehrten gehörten Roswitha Schwinkendorf, Elfriede Böhler und die nicht anwesende Elisabeth Ebner, die auf 40 Jahre Zugehörigkeit zurückblicken konnten. Für 20 Jahre Treue bedankte sich Monika Kaiser bei Christine Böhler und Monika Warm. Jede der gewürdigten Damen erhielt einen Blumenstrauß und eine Urkunde.

Außerdem beschlossen die Frauen, der stellvertretenden Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz in Lenzkirch, Corinna Fürste, 750 Euro zu überreichen. Auch einer Familie in Ebnet mit fünfjährigen Zwillingen mit Behinderung half der Verein mit 750 Euro. Für den Kauf von Noten erhielten das Handharmonikaorchester und der Musikverein Häusern je 100 Euro.

„Von 136 Mitgliedern sind 18 im Team aktiv“, berichtete die Vorsitzende. „Wir haben jährlich zwölf bis 14 Veranstaltungen, zu denen wir Frauen zusätzlich noch gefragt werden, ob wir wirten können“, erklärte sie weiter und betonte: „Das, was zu machen ist, machen wir gerne.

“ Sechs Taufkerzen wurden im vergangenen Jahr verteilt, zog Kaiser Bilanz und informierte: Alle fünf Jahre gehe man zu den Geburtstagen (ab 65 Jahren). Die Maiandacht habe man dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit der Frauengemeinschaft St. Blasien gefeiert.

Die erkrankte Schriftführerin Antje Benscher hatte das vielfältige Programm notiert, das Isabella Volk Di Bella dann vortrug. Dabei erwähnte sie die Bewirtung am Trödelmarkt Ende Juli, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Handharmonikaorchester Häusern im Rahmen des Holzfällerwettbewerbs, aber auch die Bewirtung an den Rothirschtagen. Ein Spielenachmittag wurde am Minigolfplatz veranstaltet und auch die Erste-Hilfe-Kenntnisse frischten die Frauen auf. Von Altglashütten aus wanderten die Frauen zum Windgfällweiher und auch bei einer Adventsfeier kamen sie zusammen.

Zum Programm gehören traditionellerweise auch die Frauenfastnacht, der Kinderball und auch ein Frühlingsbrunch dazu. Der Erlös aus den Veranstaltungen kommt immer wieder unterschiedlichen Einrichtungen beziehungsweise hilfsbedürftigen Personen zugute. Aus diesem Grund erwähnte Kassiererin Heike Pfeifer neben den Kontobewegungen wieder zahlreiche geleistete Spenden im vergangenen Vereinsjahr: Der Förderverein Soziale Projekte Raumschaft St. Blasien erhielt 2000 Euro, die Amselinitiative in Waldshut 500 Euro, der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Häusern 150 Euro und der Förderverein Sozialstation St. Blasien 100 Euro. „Wir geben unsere Gelder gerne weiter. Wenn ihr jemand aus der Region kennt, wo ihr wisst, dass es nötig ist, sagt es uns, wir machen uns dann darüber Gedanken“, betonte Kaiser abschließend.