Häusern Der SV Häusern feiert sein 90-jähriges Bestehen mit einem Bubble-Soccer-Turnier bei der "Grüezi-Schweiz-Woche"

Der Sportverein Häusern besteht seit 90 Jahren. Langjährige Mitglieder werden in der Hauptversammlung geehrt.

Zur Hauptversammlung im 90. Jahr des Vereins trafen sich die Mitglieder des SV Häusern. Vorsitzender Michael Herr nahm Ehrungen vor. Er dankte Renate Weiler und Roland Kaiser, die dem Verein seit 30 Jahren, davon 20 aktiv, die Treue halten. Ihnen wurden eine goldene Ehrennadel, Urkunde und ein Geschenk überreicht. Auch die Jubilare Gustav Keppler, Günter Schlageter (50 Jahre passiv), Michael Behringer (40 Jahre, davon zehn Jahre aktiv), Andreas Halt, Arlette Schwinkendorf, Claudia und Thomas Villinger und Sylvia Weiler (25 Jahre passiv) standen auf der Liste der zu Ehrenden, waren aber nicht anwesend.

Der Sportverein habe 516 Mitglieder, zehn weniger als 2015, teilte Herr mit. Durch die Hilfe vieler Beteiligter kann der Verein auf Kurs gehalten werden. „Ein besonderes Glanzlicht war sicherlich die Meisterschaft, der von Manfred Dobler gründlich darauf vorbereiteten Damenmannschaft“, freute sich der Vorsitzende, bevor Dobler stolz erwähnte: "Seit vier Jahren haben wir hart trainiert, doch erst dieses Jahr konnten wir den Lohn dafür kassieren." Für die Abteilung Fußball liefen bei Abteilungsleiter Sascha Maier die Fäden zusammen. „In der letzten Runde konnten mit den Damen drei Aktivmannschaften in einer Spielgemeinschaft mit Höchenschwand gemeldet werden.“ Wegen der Bitte von Maier, ihn von seinem Amt freizustellen, übernahm Edis Guran kommissarisch diese Aufgabe.

Die AH-Abteilung wird von Boris Damjanov betreut: „Wir haben Spieler von Mitte 20 bis Mitte 60 und Mitte 20 heißt, wir haben immer wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft“, informierte Damjanov. Peter Schmidt berichtete von der Jugendabteilung, dass er sechs Mannschaften gemeldet hat. In der SG seien inklusive der Bambini 84 Jugendliche, davon 45 vom SV Häusern. Die Leitung der Ski- und Freizeitsportabteilung sei nach dem Tod von Otmar Böhler nicht besetzt, so Herr. Jemand, der das Amt bekleiden möchte, möge sich bei ihm melden.

Die jährliche Rocknacht habe wieder stattgefunden, die eine wichtige finanzielle Grundlage für den Verein sei. 44,1 Tonnen Altpapier seien bei Sammlungen zusammengekommen, etwas mehr als 2015, bestätigte Herr. Auf dem Sportplatz sei die jährliche Platzpflegemaßnahme wieder durchgeführt, das Ballfangnetz Richtung Skilift montiert worden, zudem ein Laubsauger angeschafft und die Rasensprinkleranlage an der Seitenlinie zum Sportheim erweitert worden. Ein besonderes Augenmerk legt er auf den Anbau am Sportheim. Nach längerer Wartezeit habe man vergangene Woche die Baugenehmigung erhalten, so Herr. Die Materialkosten lägen bei circa 30 000 Euro. „Mit dem Zuschuss der Gemeinde und dem guten Polster, das wir uns in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, können wir die Erweiterung finanzieren. Allerdings müssen wir weiterhin Papier sammeln und Feste organisieren“, schob er ein. Nächster Termin sei das Jubiläumsfest Ende Juli mit dem Bubble Soccer-Turnier und anderen Höhepunkten, das im Rahmen der „Grüezi Schweiz Woche“ stattfindet.