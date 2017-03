Häusern Der Förderverein Sozialstation Häusern möchte einige Formalien praktischer gestalten

Der Förderverein Sozialstation möchte seine Satzung ändern. Spenden sollen künftig ohne den Umweg über die Pfarrgemeinde getätigt werden. Die beiden Vorsitzenden sollen wählbar sein.

Auf zwei zurückliegende Jahre hat der Förderverein Sozialstation Häusern bei seiner Hauptversammlung im Pfarrsaal zurückgeblickt. Die Vorstandsmitglieder um die stellvertretende Vorsitzende Claudia Villinger und Schriftführerin Monika Grüninger berichteten. Die Gruppe, darunter Seelsorgeleiter Pfarrer Jan und Bürgermeister Thomas Kaiser, sprach über das Geschehene sowie über die Mustersatzung für einen örtlichen karitativen Förderverein. 78 Mitglieder gehören momentan zum Verein. Sorgen machte man sich im Kreis der Anwesenden über den Mangel an Neumitgliedern.

Die stellvertretende Vorsitzende Claudia Villinger bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen. „Es fanden zwei Vorstandssitzungen statt“, informierte sie. Deren Inhalt sei die Gestaltung eines Flyers gewesen und die geplante Satzungsänderung. Zudem, erfuhr man von Claudia Villinger, habe man zu einem interessanten Vortrag zu dem Thema „Versöhnung“ geladen, den Elisabeth Bernard bedauerlicherweise nur vor einer Hand voll Interessierter gehalten habe. Wie die Versammelten von Kassierer Martin Maurer erfuhren, habe er sich vom erzbischöflichen Ordinariat die Mustersatzung zusenden lassen und sie als Diskussionsgrundlage für den Förderverein Sozialstation Häusern entsprechend überarbeitet.

Herzstück der angestrebten Satzungsänderung ist das Ziel den Satzungszweck zu erweitern. Damit der Verein noch besser seine Interessen wahrnehmen kann, wolle man in Zukunft direkt an die Sozialstation oder andere karitative Einrichtungen in Häusern spenden – ohne den Umweg über die Pfarrgemeinde. Als zweiten Grund für die Satzungsänderung nannte man die direkte Wählbarkeit von beiden Vorsitzenden. Und zwar entfalle damit der Zwang für den Pfarrer der Pfarrei Häusern, den Vorsitz kraft seines Amtes zu übernehmen. Ansonsten bleibe die neue Satzung der alten gleich, lediglich manche Formulierungen und Abläufe sollen zeitgemäßer formuliert werde, hieß es in der Versammlung.

Um die Satzung so vereinbaren zu können, werde sie Martin Maurer folgenden Stellen zur Prüfung vorlegen: dem Ordinariat in Freiburg, dem Caritasverband, dem Finanzamt, dem Amtsgericht und dem Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit. Erst danach könne eine einzuberufende Mitgliederversammlung die Satzungsänderung im genannten Sinn beschließen, war man sich einig. Die Anwesenden kamen aber auch überein, dass dieser Prozess zügig vonstatten gehen soll, sodass man die entsprechende Mitgliederversammlung am 1. Juni einberufen werde, wurde an dem Abend beschlossen.

Der Tagungsordnungspunkt Neuwahlen des Vorstands wurde verschoben, er soll nach der Satzungsänderung unter den neuen Regelungen stattfinden. Um den Verein und seinen Zweck stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und auch mögliche neue Mitglieder auf ihn aufmerksam zu machen, müsse man mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, regte Georg Lebtig an. Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser bedankte sich an dem Abend beim Vorstand des Förderverein Sozialstation für dessen Arbeit.