Häusern Der Föderverein Sozialstation Häusern gibt sich eine neue Satzung

Der Förderverein Sozialstation Häusern möchte künftig direkt spenden, ohne den Umweg über die Pfarrei. Außerdem soll der Häuserner Pfarrer nicht mehr zwingend kraft Amtes den Vorsitz übernehmen.

Zu einer außerordentlichen Versammlung waren die Mitglieder des Fördervereins Sozialstation Häusern im Pfarrsaal zusammengekommen. Ziel des Treffens war es, der in einer vorhergehenden Sitzung ausgiebig debattierten, neu entworfenen Satzung zuzustimmen.

„Der Förderverein Sozialstation Häusern wurde ins Leben gerufen, um die Arbeit der Sozialstation St. Blasien zu unterstützen“, stellte die stellvertretende Vorsitzende Claudia Villinger fest. Bisher habe der Verein den entsprechenden Betrag an die Pfarrei gezahlt, die habe das Geld an die Sozialstation weitergereicht, verdeutlichte Kassierer Martin Maurer. Das wichtigste Ziel der Satzungsänderung sei es, den Satzungszweck zu erweitern, um – ohne den Umweg über die Pfarrei – der Sozialstation St. Blasien oder anderen karitativen Einrichtungen in Häusern direkt unter die Arme greifen zu können. Zweiter Grund sei die direkte Wählbarkeit von beiden Vorsitzenden, so Maurer. Es entfalle der Zwang für den Pfarrer der Pfarrei Häusern, den Vorsitz kraft Amtes zu übernehmen.

Claudia Villinger erwähnte, dass Martin Maurer sich vom erzbischöflichen Ordinariat die Mustersatzung hatte zusenden lassen und dass er sie als Diskussionsgrundlage für die vorhergehende Sitzung überarbeitet hatte. Maurer ergänzte, dass die geänderte Satzung vom Ordinariat in Freiburg, vom Caritasverband Hochrhein, vom Finanzamt, vom Amtsgericht und vom Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit geprüft und genehmigt worden sei. Lediglich das Amtsgericht habe gefragt, ob der Verein, wie vom Ordinariat gewünscht, tatsächlich zwei Vorsitzende wolle, beanstandet worden sei der Punkt aber nicht.

In Zukunft sei man gefordert, die Bürger für den Verein zu sensibilisieren. Denn einerseits beschäftigt die Vereinsmitglieder die schrumpfende Mitgliederzahl, zum anderen aber auch die Unsicherheit der Bürger, betreffs der Existenz der beiden Fördervereine in Häusern: Förderverein Sozialstation Häusern und Förderverein Soziale Projekte der Raumschaft St. Blasien. Sie sei gefragt worden, so Claudia Villinger, wohin man denn jetzt spenden solle. Es gebe auch diesen Förderverein für die Tagespflege. Ein Konkurrenzdenken dürfe es nicht geben, forderte Georg Lebtig. Die Spendeneinnahmen beider Vereine seien für einen guten Zweck gedacht und kommen den Einrichtungen des Caritasverbands Hochrhein zugute, betonte Martin Maurer.

Der Verein könnte nach einem Sonntagsgottesdienst im Juli bei Kaffee und Kuchen das Gespräch mit den Menschen suchen. Man könne aber auch abends in der Tagespflege einen Informationsabend veranstalten oder das Fridolinsfest dazu nutzen, schlug Bürgermeister Thomas Kaiser vor. Ein Argument, um Mitglieder zu gewinnen, könnte sein, dass in diesem Verein, im Gegensatz zu anderen, keine Arbeitsdienste geleistet werden müssen. Auch, dass Mitglieder mit ihrem Beitrag die Sozialstation unterstützen, könnte manchen bewegen, dem Verein beizutreten, war sich Georg Lebtig sicher.