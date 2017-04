Häusern Das Kartellverfahren um die Holzvermarktung macht den Verantwortlichen für den Forst weiter Sorgen

Kreisforstamt und Land wollen auf die Entscheidung des Kartellamts zur Holzvermarktung reagieren. Der Holzverkauf läuft gut für die Forstbetriebsgemeinschaft Häusern.

Ein positives Fazit zogen die Referenten bei der jüngsten Hauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Häusern. Außer Informationen zum abgelaufenen Geschäftsjahr, der Arbeit der zentralen FBG-Geschäftsstelle Bad Säckingen und zur Abteilung Waldwegebau gab es auch Neuigkeiten zum Kartellverfahren bezüglich der gemeinsamen Vermarktung von Holz aus staatlichen, kommunalen und privaten Wäldern.

Roland Behringer, Leiter des Forstreviers Albtal/Häusern, gab zunächst eine Übersicht über das Jahr 2016. In den 28 Jahren, in denen er das Revier leite, habe es mit Ausnahme der durch den Sturm "Lothar" verursachten Schäden noch nie so viele Verkaufslose gegeben, betonte Behringer. 461 Holzlose seien aus dem Privat- und Gemeindewald verkauft worden. Die Gesamtmenge des eingeschlagenen Holzes habe sich damit im Privat- und Kommunalwald auf 6992,84 Erntefestmeter (EFM) belaufen – ein Erntefestmeter entspricht dem Holz eines stehenden Baumes oder Waldes abzüglich ungefähr zehn Prozent Rindenverluste und zehn Prozent Verluste bei der Holzernte. Die durchschnittliche Losgröße habe bei 15,17 EFM gelegen. Im Vergleich dazu seien im Staatswald des Reviers 4915,61 EFM eingeschlagen worden, verteilt auf 55 Lose mit einer durchschnittlichen Größe von 89,40 EFM, also fast dem sechsfachen der Lose im Privat- und Kommunalwald. Es sei schwierig, so machte Behringer deutlich, die im Privatwald anfallenden Kleinstlose aufzuarbeiten und zu vermarkten. Dies gelinge derzeit auch dank eines besonders kooperativen Unternehmers. Der Einschlag durch die Waldbesitzer selbst nehme eher ab.

Reiner Hegar von der zentralen FBG-Geschäftsstelle in Bad Säckingen stellte den finanziellen Geschäftsbericht für das Jahr 2016 und die Planung für das Jahr 2017 vor. Für die FBG Häusern verzeichnete er für 2016 einen Gewinn von 911 Euro. Die Gebühren für die Mitglieder, so betonte er, sollen auch in diesem Jahr stabil bleiben. Als Ziel für 2017 stellte er erneut eine schwarze Null in Aussicht. Alles in allem gab es positive Nachrichten für die Waldbesitzer. Daher wurde auch der Vorstand der FBG Häusern von den Anwesenden einstimmig entlastet.

Als „schwarzen Tag“ bezeichnete Helge von Gilsa, Leiter des Kreisforstamtes, dagegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Kartellverfahren zur Holzvermarktung. Am 15. März hatte das Gericht die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamts gegen das Land Baden-Württemberg im Wesentlichen bestätigt. Die bisherige Praxis, das Stammholz aus Staatswäldern einerseits und Körperschafts- und Privatwäldern andererseits gemeinsam zu vermarkten, verstoße gegen europäisches Kartellrecht. Eine Revision beim Bundesgerichtshof sei geplant, Rechtssicherheit sei jedoch erst in fünf bis sieben Jahren zu erwarten, so von Gilsa. Der Ministerrat habe den Auftrag zur Weiterentwicklung des Staatswaldes erteilt, es solle eine Lösung aus einem Guss für alle Waldbesitzer geschaffen werden, berichtetet von Gilsa weiter. Das Kabinett werde sich im Juli wieder mit dem Thema beschäftigen, bis dahin sollen die Eckpunkte des Konzepts stehen, die Umsetzung solle im Herbst beginnen.

Eine Diskussion gab es zum Waldwegebauverein, den ein Waldbesitzer als überflüssig bezeichnete, schließlich existierten alle Waldwege schon. Bürgermeister Thomas Kaiser erwiderte, dass auch Unterhalt für diese Wege anfalle. Diesen wollte der Kritiker von der Gemeinde finanziert sehen, aber Reiner Hegar erläuterte, dass die Pflege dort, wo es keinen Verein gebe, weniger sorgfältig ausfalle. „Zahlen müssen wir eh, entweder über die Grundsteuer oder den Verein“, sagte Roland Behringer.