Häusern CDU ehrt Erich Maier für seine 50-jährige Mitgliedschaft

Der Vorsitzende der CDU Häusern, Engelbert Dobler, hat Erich Maier aus Häusern für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Der Geehrte engagiert sich für viele Vereine und die Völkerverständigung.

Erich Maier aus Häusern konnte zum Jahreswechsel 2016/2017 auf eine 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU zurückblicken. Aus diesem Anlass überreichte ihm der Vorsitzende der Ortsgruppe Häusern, Engelbert Dobler, eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Erich Maier stammt aus Häusern und war hier auch lange als Lehrer tätig, bevor er in Schluchsee die Leitung der dortigen Schule übernahm. Bereits 1966 ist Maier in die CDU eingetreten und hat seither eine politische Zeitreise verfolgt: Die 68er Unruhen hat er als junger Mann miterlebt, ebenso die Bildung der EWG, der späteren EU. Es folgte die dritte industrielle Revolution, den Wiederaufschwung, die Blütezeit der sozialen Marktwirtschaft, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung und den Zerfall der Sowjetunion. Sich um aktuelle politische Herausforderungen zu kümmern, hat er in die Hände jüngerer CDU-ler gelegt.

Erich Maier hat sich immer auch vor der eigenen Haustür vielfach engagiert. So war er nach seiner aktiven Berufstätigkeit lange Zeit Vorsitzender des Altenwerks in Häusern und Mitglied des Kirchenchors. Ein herausragendes Ereignis war laut Pressemitteilung, als er 2010 eine Reise der Bürger Häuserns nach Israel und Palästina mit organisieren half, wo sein Sohn, Pater Thomas Maier, als Superior der „Weißen Väter“ im St. Anna-Kolleg in Jerusalem wirkte. Ein Stein von dort, jetzt angemauert an der Wittlisberger St.-Anna-Kapelle in Häusern, erinnert heute noch an diese prägende Reise des halben Dorfes. So ist Erich Maier ein Bindeglied, mit dem Herz in der Heimat, aber dem Kopf durchaus an Brennpunkten der Weltgeschichte. Die CDU dankten Maier „für sein vielfaches, oft stilles christliches Wirken, und für seine langjährige Treue“.