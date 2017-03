Häusern Bürgermeister würdigt Arbeit des Seniorenwerks

Vorsitzender beklagt nachlassendes Interesse am Angebot. Kooperation mit St. Blasien bei Ausflügen hat sich bewährt.

Häusern (lib) Insbesondere die spärliche Teilnahme seiner Senioren an den jeweiligen Veranstaltungen mache ihm Sorgen, klagte Eckart Kunicke, der Vorsitzende des Seniorenwerks St. Fridolin, während der Hauptversammlung im Schwalbennest im Beisein von Bürgermeister Thomas Kaiser und Frauengemeinschaftsvorsitzende Monika Kaiser. Eindringlich bat Kunicke um eifrigeres Kommen.

Eckart Kunicke steht an der Spitze des Seniorenwerks, ihm zur Seite ist Kassenwartin Elfriede Böhler, die anderen Ämter konnten bei den zurückliegenden Wahlen nicht besetzt werden. „Wir haben letztes Jahr ein bisschen mehr unternehmen können und das waren Fahrten“, begann Kunicke glücklich. Die hätten davor eher weniger stattgefunden, erläuterte er, da es meist nicht genug Teilnehmer gewesen seien. Um bei Ausfahrten auf eine größere Anzahl zu kommen, habe man sich jetzt mit dem Seniorenwerk in St. Blasien zusammengetan. Dadurch fänden sich etwa 40 Personen, verkündete Kunicke erleichtert.

Auch, dass die Weihnachtsfeier so schlecht besucht gewesen war, bereitete Kunicke Kummer. Lediglich 23 Personen seien es gewesen, sagte er kopfschüttelnd. „Wir haben so viele Senioren hier, aber wenn ich diese drauf anspreche, antworten sie oft, ich bin doch noch nicht so alt“. In solch einem Fall erwidere er: „und wenn du so alt bist, wie du meinst, dass du kommen kannst, dann kannst du nicht mehr“. Sehr schätze er den unentwegten Rückhalt durch seinen Vorgänger Erich Maier. Auch anderes erfreuliches zählte man auf. So haben die Senioren die Mosterei Ebner in Grießen besucht. Auch Bad Krozingen sei ein Erlebnis gewesen sowie die Fahrt nach Titisee zusammen mit der Frauengemeinschaft, nach Freiburg zu Adler Mode oder nach Buchs in die Schweiz ins Schokoladenmuseum.

Darüber hinaus hob man das Sportliche mit Paul Kessler und das Mittagessen am Donnerstag durch die Unterstützung von Renate Weiler hervor. Man freue sich auf die Schwarzwälder Kirschtorte, die die Narrenzunft „Hüsemer Hasen“ den Senioren stiften wollen, weil eine Gruppe Narren am „Schmutzige Dunstig“ mitgespeist hatte, fasste Kunicke dann zusammen. Und auch dieses Jahr plane man wieder die Maiandacht mit dem Seniorenwerk St. Michael Höchenschwand an der Wittlisberger Kapelle. Anschließend treffe man sich im Kurhaus, wo sich die Frauengemeinschaft wie immer um das leibliche Wohl der Menschen kümmert.

Als die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Monika Kaiser, um das Wort bat, erinnerte sie daran, dass sie sich stets mit dem Seniorenwerk in Verbindung setze, wenn eine Ausfahrt geplant sei, um ein Mitfahren anzubieten. Außerdem wies sie darauf hin, dass sie den Vorschlag gemacht habe, die Adventsfeier gemeinsam zu gestalten. „Es sind viele Mitglieder im Seniorenwerk, die auch in der Frauengemeinschaft sind, wir bieten unsere Hilfe gerne an“, erklärte sie und lud gleich zum Frühlingsbrunch im März ins Feuerwehrgerätehaus ein. Im April wolle man wieder bei einem Spielenachmittag gemeinsam spielen, zusammensitzen, Kaffee trinken und Kuchen essen sowie einen Handarbeitsmittag im Pfarrhaus organisieren.

Voller Respekt würdigte Bürgermeister Thomas Kaiser die Arbeit des Seniorenwerks. Beim jährlichen Seniorenausflug mit der Gemeinde möchte der Schultes auf den Wunsch von Erich Maier eingehen und zu einem geselligen Nachmittag in Häusern einladen. Wer weiß, vielleicht klappt es in der Tagespflege, bevor diese ihren Betrieb aufnimmt, schlug Kaiser vor und stellte in Aussicht, in diesem Zuge den Anwesenden das Gebäude zu zeigen.