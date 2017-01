Häusern Bürgermeister lobt Miteinander: Lebhaftes Jahr mit vielen Themen

Bürgermeister Thomas Kaiser freut sich beim Neujahrsempfang der Gemeinde über das große Engagement der Bürger.

Beim Neujahrsempfang zog Bürgermeister Thomas Kaiser die Bilanz eines ausgesprochen lebhaften Jahres, was Diskussionen, Pläne und Projekte in der Gemeinde angeht. Musikalisch begleitet wurde das Treffen von Illa Küllig am Klavier und Roland Schäuble, den Kaiser augenzwinkernd als "Trompeter des Kreisverkehrs" begrüßte. "Uns in Häusern geht es doch verhältnismäßig gut", betonte der Bürgermeister mit einem Blick auf die Lage in der Welt. Der bürgerliche Gedanke sei in der Gemeinde stark verankert, das Gemeinschaftsleben lebendig. Diesen Initiativen und diesem Einsatz hätten die Bürger viel zu verdanken. "Wir neigen häufig dazu, die Vergangenheit zu verklären, aber mit der Gegenwart dagegen unzufrieden zu sein", mahnte der Bürgermeister: "Zukunft erkennt man nicht, sondern man schafft sie."

Was in Häusern im vergangenen Jahr alles geschaffen und geschafft wurde, und was für das eben angebrochene Jahr auf dem Plan steht, darauf blickte der Bürgermeister in seiner Rede zurück. Als Erstes nannte er dabei den neuen Aldi-Markt, der jetzt seit einigen Wochen geöffnet ist, und in Verbindung damit den neuen Kreisverkehr. Dafür habe die Gemeinde viel Anerkennung bekommen, und er habe auch das Interesse weitere Unternehmen geweckt. So wolle sich der Drogeriemarkt Rossmann ansiedeln, und die Schmidts-Märkte planten zusätzlich zu ihrem Vollsortimenter im Ort noch einen Heimwerkermarkt mit Gastronomie. Die Gemeinde selbst habe sich nach langen Diskussionen entschlossen, als Ersatz für den Pavillon im Kurpark, der dem Discounter weichen musste, einen neuen beim Kur- und Sporthaus zu bauen.

Dafür seien Mittel aus der Tourismusförderung beantragt worden. Diese Entwicklungen wirkten sich auch auf andere Bereiche positiv aus, freute sich der Bürgermeister, der eine starke Nachfrage nach Immobilien im Ort feststellt.

Spätestens am 1. April solle auch mit dem Bau der Tagespflege begonnen werden, deren Eröffnung für den Herbst geplant ist. "Vielleicht werden wir den Neujahrsempfang 2018 in der Tagespflege machen", sagte Kaiser und dankte auch dem Verein für soziale Projekte, der fast 40 000 Euro für das Projekt gesammelt hat.

Aber nicht nur für ältere Leute, sondern auch für Kinder hat Häusern große Pläne. Für rund 730 000 Euro soll der Kindergarten erweitert werden. Eine dritte Gruppe soll eingerichtet werden, und für das zweite Halbjahr 2017 kündigte Kaiser die Einstellung von zwei neuen Erzieherinnen an. 120 000 Euro Fachförderung seien für den Bau schon bewilligt, die Gemeinde wolle aber auch noch einen Antrag beim Ausgleichsstock für weitere Mittel stellen. Ebenfalls genehmigt seien die Zuschüsse für den Ausbau des Blasiwaldweges bis zur Wittlisberger Kapelle. 540 000 Euro sollen die gesamten Arbeiten kosten.

Beim Thema Tourismus erwähnte der Bürgermeister den Beitritt der Gemeinde zum Biosphärengebiet Schwarzwald sowie den Albsteigwanderweg. "Eine schwierige Entscheidung, ich hoffe, dass wir es richtig gemacht haben", sagte Kaiser zum Beschluss, sich der Backbone-Planung für ein schnelles Internet anzuschließen, den Ausbau des Ortsnetzes aber vorerst zurückzustellen. Häusern sei bereits jetzt eine der besterschlossenen Gemeinden im Landkreis Waldshut.

Den Streit um die Windkraft streifte der Bürgermeister nur kurz. Die Gemeinde verlasse sich darauf, dass die Genehmigungsbehörde die Anregungen der Bürger genauestens untersuchen werde. "Das kommende Jahr wird uns politisch aber auch arbeitsmäßig mit den anstehenden Projekten fordern", zog Thomas Kaiser am Ende seiner Rede ein Fazit. "Trends und Veränderungen werden schnelllebiger – wir brauchen Menschen, die Hoffnungsträger sind", meinte er abschließend.