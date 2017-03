Häusern Borkenkäferliegt auf der Lauer

Als noch prekärer als im vergangenen Jahr bezeichnetet der Leiter des Forstbezirks Nord, Johannes Stowasser, die Käfersituation, man brauche ein verregnetes Frühjahr, damit sich die Situation nicht weiter verschlimmere.

Häusern (csi) Der Wald hatte sich auch im Vorjahr als gute Einnahmequelle erwiesen. Mit einem Ergebnis von rund 32 000 Euro blieb das Ergebnis im Vergleich zu 2015 nahezu konstant. In diesem Jahr ist jedoch mit einem geringeren Ergebnis zu rechnen, war in der Gemeinderatssitzung zu erfahren. Über den Vollzug des Forstwirtschaftsplanes für das vergangene Jahr berichtete Forsttrainee Lena Graf. Mit einem Einschlag von 1094 Erntefestmetern hatte man im Vergleich zu der Planung eine Punktlandung hingelegt. Bei den Einnahmen von insgesamt rund 75 000 Euro schlagen insbesondere die Einnahmen aus der Holzente mit 71 500 Euro zu Buche. Auch auf Ausgabenseite – insgesamt 43 600 Euro – macht die Holzernte mit rund 28 100 Euro den dicksten Brocken aus, Verwaltungskosten sind mit 9500 Euro notiert. Unter dem Strich ergibt sich ein Ergebnis von rund 32 000 Euro, das entspricht einem Reinertrag von rund 30 Euro pro Festmeter. Das Ergebnis des Vorjahres entsprach in etwa dem von 2015. Weniger optimistisch sieht die Planung für das laufende Jahr aus. Trotz des unverändert gebliebenen geplanten Einschlages werden die Einnahmen aus der Holzernte auf 66 400 Euro sinken, was unter anderem einem steigenden Rotfäuleanteil und dem großen Starkholzanteil geschuldet ist, sagte Revierförster und Gemeinderatsmitglied Roland Behringer. Steigen werden voraussichtlich die Kosten (33 000 Euro), so dass mit einem Ergebnis von 21 000 Euro zu rechnen ist.

Als noch prekärer als im vergangenen Jahr bezeichnetet der Leiter des Forstbezirks Nord, Johannes Stowasser, die Käfersituation, man brauche ein verregnetes Frühjahr, damit sich die Situation nicht weiter verschlimmere. In Sachen Käfer nannte Behringer Zahlen: Der Käferbefall in Staats- und Gemeindewald liegt bei 0,9 Prozent, der im Privatwald bei 30 Prozent. Den Holzmarkt bezeichnete Stowasser als weitgehend stabil, stärkere Hölzer würden aber derzeit schlechter bezahlt. Das Gremium billigte sowohl den Vollzug des Forstwirtschaftsplanes 2016 als auch die Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2017.