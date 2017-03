Häusern Beispiel für gelungene Integration in Häusern

Gemeinde beschäftigt seit 17 Jahren ohne rechtliche Verpflichtung einen Menschen mit Behinderung. Auf dem Bauhof der Gemeinde wird das Zusammenarbeiten mit ihm mit einer Selbstverständlichkeit gelebt.

Häusern (lib) Menschen mit einer Behinderung haben es besonders schwer, einen Job zu finden. Zwar sieht es das Gesetz vor, dass Unternehmen oder Institutionen pro 25 Mitarbeiter einen Behinderten beschäftigen. Viele aber halten sich nicht daran, zahlen stattdessen lieber eine Strafe, weiß Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser. Vorbildlich sei dagegen die Gemeinde, die weniger als 25 Mitarbeiter beschäftigt – unter ihnen der Bauhofmitarbeiter Sascha Banghard. Als die Gemeindeverwaltung Sascha Banghard aus Laufenburg vor 17 Jahren die Chance bot, hat er sie genutzt – er ist unbefristet beschäftigt. Davor half er neun Jahre im Waldfreibad mit, die Anlage sauber zu halten. Zu seinen Aufgaben gehört es, im Sommer den Grünschnitt und im Herbst das Laub von den Gemeindeflächen zu entfernen. Im Winter ist Banghard am Häusener Skilift nicht mehr wegzudenken. Außerdem rückt er dem Müll auf den Leib. Damit er seine Arbeit verrichten kann, stellt ihm die Gemeinde das behindertengerechte Fahrzeug zur Verfügung. Sascha Banghard wurde vor 39 Jahren geboren. Er ist geistig beeinträchtigt und gehbehindert.

Dass seine Fähigkeiten eingeschränkt sind, erkenne man nicht gleich, sagt Kaiser. Auf dem Bauhof der Gemeinde wird das Zusammenarbeiten mit ihm mit einer Selbstverständlichkeit gelebt und bewiesen, Inklusion kann mehr sein als eine Worthülse. Sie ist auch die Grundlage der Botschaft, dass die Individualität eines Behinderten erkannt werden sollte. „Die Mitarbeiter machen da sehr viel“, lobt Bürgermeister Thomas Kaiser. Es sei nicht alles, dass ein Arbeitgeber oder die Gemeinde die Fahne raushängt und sagt: Wir beschäftigen einen Behinderten.

Menschlich müsse es stimmen. Das seien eben die Arbeitskollegen, die mit ihm arbeiten und auch mal Verständnis aufbringen müssten, wenn der Rücken oder das Bein von Sascha Banghard schmerzen. Doch eine Unsicherheit im Umgang mit ihm oder die Angst vor einer Mehrbelastung ist beim Bauhofteam nicht zu spüren.

Tatsächlich ist Banghard ein gutes Beispiel für eine geglückte Inklusion. Monatlich werde vom Kommunalen Verband für Jugend und Soziales (KVJS) ein Zuschuss von 400 Euro zum Arbeitsentgelt bezahlt, so der Bürgermeister. Und für den rund 12500 Euro teuren Kleintransporter gab es eine Subvention in Höhe von 9600 Euro für die erforderliche Arbeitsplatzausstattung.

In der Förderschule in Emmendingen lernte Banghard schreiben und lesen. Für ihn erfüllte sich ein Traum, als er durch Schwimmmeister Olaf Döring im Waldfreibad einen Job fand.

Als der Förderverein Waldfreibad die Bewirtschaftung des Waldfreibads übernahm und lediglich im Sommer für ihn Arbeit hatte, wechselte Banghard zur Gemeinde Häusern. „Dass er hier arbeitet, ist gut", sagen Bauhofleiter Andreyas Leber und seine Kollegen. Der Kollege sei pünktlich, sehr genau und zuverlässig. Jeden Morgen um kurz vor 9 Uhr tritt er an vier Tagen in der Woche für fünf Stunden nach einer eineinhalbstündigen Zug- und Busreise von Laufenburg-Binzgen seine Arbeit an. In Häusern lernte Sascha Banghard, sich nicht als Behinderter zu fühlen. Ganz selbstverständlich wurde er zum Teil der Truppe. „Sascha, wir hoffen, dass du bei uns alt wirst“, wünscht ihm der Bürgermeister.