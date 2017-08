Häusern Beim Holzfällerwettbewerb in Häusern sind Feinarbeit und Muskelkraft gefragt

Beim Holzfällerwettbewerb in Häusern sind Feinarbeit und Muskelkraft gefragt

Hans Heuberger aus der Schweiz gewinnt den Holzfällerwettbewerb in Häusern. Dieser gilt als Höhepunkt und Abschluss der Grüezi-Schweiz-Woche.

Kraft, Ausdauer und Können – das forderte wie in den Jahren davor auch der 13. Deutsch-Schweizerische Holzfällerwettbewerb im Rahmen der Grüezi-Schweiz-Woche am Kur- und Sporthaus. Angespornt vom sportlichen Willen und dem weit über 1000-köpfigen Publikum ließen Philipp Utiger, Andreas Marley und Hans Heuberger aus der Schweiz, die Menzenschwander Yannic Kaiser und Jens Kaiser sowie der Bernauer Stefan Lopert erneut ihre Muskeln spielen.

Der Ideengeber des Parcours, Andrejas Leber, und Bürgermeister Thomas Kaiser sind dabei, als sich in einem packenden Duell der älteste Wettkämpfer Hans Heuberger (62) aus dem Nachbarland an die Spitze kämpft und Vorjahressieger Andreas Marley entthront. Auch Jens Kaiser (Zweiter) und der Dritte Philipp Utiger konnten ihn nicht übertrumpfen. Ihnen folgte Andreas Marley auf Rang vier. Hart traf es Stefan Lopert und Yannic Kaiser, deren Stämme an der letzten Station die Wippe verfehlten.

Die Bühne für die Lokalmatadore ist längst vorbereitet, als sie auf der Ladefläche eines mehr als 50 Jahre alten Lastwagens von „Getränke Ebner“ und zu den Klängen des Musikvereins Horheim heranrollen. Mit dem Startschuss, begleitet von der erfrischenden Moderation von Manfred Dobler, fliegen die Äxte in Rekordgeschwindigkeit und es dröhnen die Motorsägen. Zur Sicherheit tragen die Holzathleten Schutzkleidung.

Zunächst glänzt der Stahl der Äxte in der Mittagssonne, als die Äste eines beindicken Baumstamms den Hieben der Kämpfer weichen. „An Station zwei wird eine Motorsäge zusammengebaut und sowohl das Schwert als auch die Kette montiert“, erklärt Dobler dem Publikum die anstehende Aufgabe. Sinnvoll wäre es, meint er noch, anschließend die Kette zu schärfen, weil sie im benutzten und gebrauchten Zustand daliege.

Eilig rennen die Naturburschen anschließend mit der vollgetankten Säge zum nächsten Auftrag. „Noch ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, berichtet der Turnierleiter. Jetzt aber soll bis zur ersten roten Linie eines markierten, imposanten Baumstamms eine fußballgroße, runde Holzkugel mit der Kettensäge geformt und vom Stamm getrennt werden. Andreas Marley führt. „Die Kugel darf nicht kleiner als ein Fußball sein“, betont Dobler. Bald schon steigt Marley auf den Stamm, um von dort aus sägend eine Öffnung auszuhöhlen. Dabei fliegen die Sägespäne und nehmen ihm kurzfristig die Sicht. Inzwischen holt Hans Heuberger auf.

An der nächsten Station spaltet seine Axt den bereitliegenden Stamm zuerst, um Teil einer dreisprossigen Leiter zu werden. Von dort aus und auf der Leiter stehend, muss Heuberger in 4,50 Metern Entfernung die Kugel in dem zuvor geschaffenen Loch versenken. Er macht es spannend. Nach vielen, kraftzehrenden Versuchen trifft er und hastet weiter. Jetzt muss lediglich noch ein armdicker Stamm von Hand gefällt werden, bevor er präzise die letzte Aufgabe erfüllt und der von ihm zu Fall gebrachte Holzstamm den mit Wasser gefüllten Eimer auf der Wippe verschüttet. Geschafft. Der älteste Teilnehmer holt sich den Sieg.

Die flotten Tänze der Jazztanzgruppe „Dance for fun“ von Isabella Volk-Di Bella sowie die schwungvolle Musik der „Mühlbachmusikanten“ oder die der „Wutachtäler Albhornbläser“, spiegeln anschließend auch die große Freude der erfolgreichen Athleten wider.