Häusern Autorenlesung: Birgit Hermanns verpackt Heimatgeschichte in Krimis

In Birgit Hermanns neuem Roman spielt die Glasmachersiedlung im Windbergtal eine Rolle. Bei einer Autorenlesung in Häusern stellte die Neustädter Hobby-Schriftstellerin ihren neuen Roman "Die Glasmacherin" vor.

„Die Glasmacherin“ heißt der neueste Roman der Neustädter Autorin Birgit Hermann. Es handelt sich um einen historischen Schwarzwaldkrimi, der unter anderem in der Glasmachersiedlung im Windbergtal spielt. Die Autorin las in Häusern aus ihrem Roman, informierte aber auch über die Entstehung der Kriminalgeschichte und ihre Arbeit als Schriftstellerin. Rund 40 Interessierte waren der Einladung des Schwarzwaldvereins Häusern zu der Autorenlesung gefolgt.

Hermann war jedoch nicht allein gekommen, sie wurde unterstützt von Werner Hasenfratz, der als „Schatzhauser“, eine Figur, die auch in dem Roman eine Rolle spielt, in Landschaft und Personen einführte. Hauptperson des Romans, der im Jahr 1711 seinen Anfang nimmt, ist die junge Glasmachertocher Marie, die von ihrem Onkel die Kunst des Aschebrennens (Herstellung von Pottasche als Ausgangsprodukt für die Glas- und Seifenherstellung) erlernt. Ihr unehelicher Sohn Jakob leidet darunter, als Bastard verschrien zu sein.

Eine Rolle spielen auch der ehrgeizgeizige Abt Augustinus, der sich mit einem Gotteshaus ein Denkmal setzten will, und der etwas verschrobene, in einer eigenen Welt lebende Pater Kajetano, der sich als Hüter eines versteckten Glasschatzes sieht und ganz eigene Ziele verfolgt. Wer ist der unbekannte Besucher von Maries Onkel? Er wird eine Rolle in Maries Leben spielen, mehr wollte die Autorin nicht verraten. Nicht nur historische Personen, sondern auch eigene Figuren der Autorin spielen in der Kriminalgeschichte eine Rolle, in der es ein Mörder auf nichtehelich geborene Kinder abgesehen hat.

Nach der Lesung, in der die Autorin in erster Linie die Protagonisten ihres Romans vorstellte, stand sie den Zuhörern für Fragen zur Verfügung. Nach historischen Romanen über die Uhrmacherei („Die Apfelrose“) und den Geigenbau im Schwarzwald („Geigenholz“) hatte sich Birgit Hermann dieses Mal der Glasmacherei gewidmet – ein Wandgemälde an einer Kapelle in Äule hatte der Autorin Anregungen gegeben. „Manchmal begegnet man einer Situation oder einem Gebäude, das den Anstoß gibt“, erklärte sie.

Drei Jahre haben die Arbeiten an dem Buch gedauert, das sie neben ihrer Arbeit im Labor des Neustädter Krankenhauses geschrieben habe, sagte die Autorin. Für sie sei die Schriftstellerei eine zeitintensive Freizeitbeschäftigung, die ihr aber viel Spaß mache.