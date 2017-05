Häusern Altes erstrahlt beim Unternehmen Gebrüder Dobler in Häusern in frischem Glanz

Altes erstrahlt beim Unternehmen Gebrüder Dobler in Häusern in frischem Glanz

Das Unternehmen Gebrüder Dobler in Häusern, einst als Zimmerei gegründet, hat eine Neuausrichtung gewagt und ist damit erfolgreich. Die Brüder haben sich auf Bearbeitung, Renovierung und Modernisierung von Türen, Fenstern, Treppen und Küchen spezialisiert.

Häusern (col) Gut zwei Jahrzehnte ist es her, dass die einstige Zimmerei Dobler eine andere Fachrichtung einschlug. Dabei hat der Fachbetrieb einen Sprung vollzogen, der zwei Gegensätze vereint. Seither gilt für das Unternehmen: aus alt mach neu. Möglich wurde das durch die Brüder und Unternehmer Engelbert und Manfred Dobler. Die Kernkompetenz ist die Bearbeitung, Renovierung und Modernisierung von Türen, Fenstern, Treppen und Küchen mit einem Spezialverfahren.

Es spiele keine Rolle, ob es sich um Zimmertüren, Fenster und Rahmen handelt, die neu ummantelt oder ausgetretene Treppenaufgänge, die optimiert, Küchenfronten in Hochglanz, matt, mit oder ohne Profil, die ausgewechselt werden müssten. Alles sei möglich. „Saisonal aber ist eine Zimmerei immer etwas eingeschränkt“, bedauert Engelbert Dobler. Die frühere Zimmerei hatte eine Halle, die nicht voll ausgelastet war. Für Vater und Seniorchef Werner Dobler stand fest: „Wir sollten etwas herstellen, was nicht jedermann macht – gerade im Winter, wo wir nicht aufs Dach können.“

Auf der Suche nach einem Konzept stießen die Männer auf eine Anzeige des international tätigen Renovierungsspezialisten Portas. Die Idee des Herstellers überzeugte die Brüder – sie passte zum eigenen Betrieb. Zunächst dachten die Brüder an ein zweites Standbein. Damit sie diese Weiterentwicklung des Familienunternehmens gestalten konnten, benötigten sie fundiertes Wissen, sie drückten also wieder die Schulbank. Die Zimmerei wurde geschlossen, fortan stand die Kooperation mit Portas im Mittelpunkt.

Das hatte Folgen: „Wir haben Schreiner gebraucht. Unsere Zimmermänner sind woanders untergekommen oder haben sich selbstständig gemacht“, erklärt Dobler. Aus Sicht des Unternehmers habe der Wandel gut funktioniert. Allerdings mussten sie umdenken: Die Werbung wurde wichtiger und viel mehr Aufträge mussten an Land gezogen werden. Aufträge können meist an einem Tag, höchstens über drei Tage hinweg erledigt werden.

Um Kundengespräche und Akquise kümmert sich Engelbert Dobler. Manfred Dobler setzt die Aufträge in der Werkstatt um. In der Werkstatt sind zwei Mitarbeiter beschäftigt, im Büro gibt es eine weitere Mitarbeiterin, zwei Ausstellungsberater begleiten die Unternehmer auf Messen. „Tatsächlich war die Vermarktung des Portas-Modells eine Marktlücke“, stellt Dobler fest. Grundsätzlich seien die Bezirke so abgestimmt, sagt Engelbert Dobler, dass sie groß genug sind und der Anbieter gut davon leben könne.