Häusern 150 000 Euro für Musikpavillon

Neben dem allgemeinen Haushalt stehen auch die Wirtschaftspläne für das laufende Jahr für den Kurbetrieb und die Wasserversorgung im Fokus.

In der Gemeinderatssitzung wurden neben dem allgemeinen Haushalt auch die Wirtschaftspläne für das laufende Jahr für den Kurbetrieb und die Wasserversorgung eingebracht. An Investitionen steht in diesem Jahr vor allem die Errichtung eines Musikpavillons im Bereich des Kur- und Sporthauses an.

Das Volumen für den Wirtschaftspan Kurbetrieb beläuft sich auf 785 000 Euro, davon im Erfolgsplan Kurverwaltung 33 550 Euro, im Erfolgsplan Kur- und Sporthaus auf 88 000 Euro und im Erfolgsplan Skilift auf 18 330 Euro. Auf Einnahmeseite sind unter anderem die Kurtaxe (72 000 Euro), die Fremdenverkehrsabgabe Gewerbetreibende (30 000 Euro), das Bettengeld (25 000 Euro) sowie vermischte mehrwertsteuerfreie Einnahmen (55 000 Euro) zu verzeichnen. Auf Ausgabenseite schlagen insbesondere Personalausgaben (74 000 Euro), Arbeitsleistungen des Bauhofs (61 500 Euro) Zuschüsse an die HTG (64 000 Euro) und der Schwimmbadzuschuss (50 000 Euro) zu Buche.



Die Kosten für den neuen Musikpavillon liegen bei rund 150 000 Euro, wovon jedoch die Hälfte mit Zuschüssen finanziert wird. Für die Finanzierung des kommunalen Anteils an den Kosten des Musikpavillons und der Tagespflege ist ein Rücklagenentnahme von 195 000 Euro vorgesehen, eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von knapp 175 000 Euro sieht der Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb vor.

An Einnahmen sind in erster Linie Einnahmen aus Wasserzins mit rund 122 500 Euro eingeplant, auf Ausgabenseite stehen vor allem Abschreibungen (40 000 Euro), Kreditzinsen (16 000 Euro), Arbeitsleitungen des Bauhofs (14 000 Euro) und sowie die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung (12 000 Euro). Der Wasserpreis könne gehalten werden, so Bürgermeister Thomas Kaiser. Im vergangenen Jahr war ein Zukauf von 8000 bis 10 000 Kubikmetern Wasser erforderlich, erklärte er auf Frage von Roland Behringer. Die Wirtschaftspläne sollen in der Sitzung des Gemeinderates am 23. Januar verabschiedet werden.