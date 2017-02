Grenzach-Wyhlen Zunftabende der Rolli Dudel Wyhlen: Zwischen Dörflegeist und der weiten Welt

Ein Probenbesuch bei der Narrenzunft Rolli Dudel Wyhlen. Premiere für die Zunftabende ist am 10. Februar.

Wenn am Freitag, 10. Februar, der erste von insgesamt vier Zunftabenden bei der Narrenzunft Rolli Dudel Wyhlen über die Bühne geht, dann wird das närrisch gestimmte Volk eine Zunftspieler-Riege erleben, die mit viel Klamauk und Charme zu überraschen weiß.

Wie sonst könnte es sein, dass die Wyhlener Zunftspieler schon jetzt, fast zwei Wochen vor der Zunftabend-Premiere, bei den Proben im katholischen Gemeindehaus, unvorhergesehene Besucher der Proben zum Schmunzeln und zum Lachen bringen. Zunftspieler zu werden, ist schwer, Zunftspieler zu sein und das Zeug dazu zu haben, muss daher jedoch dem ein oder anderen Wyhlener Zunftspieler mit in die Wiege gelegt worden sein. Daher sind bereits die Proben, die bis zum ersten Zunftabend täglich stattfinden, schon jetzt ein wahrer Genuss. Zunftabend-Regisseur Harald Peghini sagte, dass die Wyhlener Zunftspieler bei ihren Vorbereitungen auch von den politischen Geschehnissen weltweit inspiriert wurden. Dennoch werden die Zunftabende auch „den Dörflegeist“ zu Wort kommen lassen, wobei die spitzen Pfeile in Richtung Grenzach genauso wenig fehlen werden wie die närrischen Seitenhiebe auf andere Zeitgenossen.

Ganz besonders erfreut zeigen sich die Wyhlener Zunftspieler in diesem Jahr über die neu gewonnene Zunftspielerkollegin Jacqueline Woldt. Die 20-jährige Auszubildende ist ganz spontan an die Zunftspieler herangetreten und hat ihr Interesse am Mitspielen bekundet.

Diesem wurde umgehend Rechnung getragen und so wird Jacqueline Woldt bei der Zunftabend-Premiere am 10. Februar zum ersten Mal auf der Bühne stehen und gemeinsam mit ihren Mitspielern für allerlei närrischen Klamauk sorgen.

Die Zunftabende der Rolli Dudel Wyhlen finden am Freitag, 10. Februar, am Samstag, 11. Februar, sowie in der darauffolgenden Woche am 17. und 18. Februar jeweils ab 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Wyhlen statt.