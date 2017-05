Grenzach-Wyhlen Zahl der Unfälle steigt in der Doppelgemeinde deutlich an

Zahl der Unfälle steigt in der Doppelgemeinde deutlich an

Polizei stellt Statistik 2016 vor. Erstmals getrennte Erhebung für Grenzach und Wyhlen

Grenzach-Wyhlen (vep) Erstmals wurden die gesamten Verkehrsunfälle eines Jahres für die Doppelgemeinde getrennt erhoben. Bislang gingen diese immer in der Statistik des Revierbereichs Rheinfelden auf. Die Zahlen belegen: In Grenzach-Wyhlen gab es 2016 genau 237 Verkehrsunfälle.

Die Unfallentwicklung im gesamten Bereich zeigt eine deutliche Steigerung und der stellvertretende Revierleiter Bernhard Weis hat diesbezüglich keine positive Erwartung. „Wir kommen von diesem Wert nicht mehr runter“, so Weis. Der Grund ist einfach – das Verkehrsaufkommen auf den Straßen ist hoch und wird so wird es wohl auch bleiben.

Unfälle mit Blechschaden gab es insgesamt 111, die meisten passieren beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. Die zweithäufigste Ursache sind Vorfahrtsverletzungen. Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, haben im Jahr 2016 einen deutlichen Sprung gemacht: 41 Mal mussten Autofahrer ärztlich versorgt werden, im Jahr zuvor waren es 33. „Das ist eine Abweichung. Bewerten kann man sie aber nicht“, so Weis. Im Kreis und im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums sind diese Unfälle sogar zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr stiegen diese Zahl rasant an. 107 Fahrer setzten sich ans Steuer, obwohl sie getrunken hatten und 67 nach dem Konsum von Drogen. „Meist Cannabis, aber es gab auch Fälle mit harten Drogen.“ Eine weitere potenzielle Unfallursache kam noch hinzu. 196 Fahrer wurden mit Handy am Ohr oder in der Hand erwischt, 2015 waren es noch 108 und vor zehn Jahren gerademal 62.