Grenzach-Wyhlen Zahl der Briefwähler wächst

Die Verwaltung in Grenzach-Wyhlen stellt ein enormes Interesse an der Briefwahl fest. Erstmals werden deshalb vier Briefwahlbezirke ausgewiesen

Grenzach-Wyhlen – Noch knapp vier Wochen, dann wählen die Deutschen eine neue Bundesregierung. Auch in Grenzach-Wyhlen laufen die Vorbereitungen für den Wahlsonntag am 24. September auf Hochtouren. Wir haben alle wichtigen Fakten rund ums Kreuzchenmachen zusammengetragen.

Bei Bianca Scarpinato laufen in Sachen Wahl alle Fäden zusammen. Die Mitarbeiterin des Hauptamts besucht regelmäßig Seminare, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und auch am Wahltag selbst wird sie mit vielen anderen Kollegen arbeiten. „Das ist erfahrungsgemäß dann schon ein Zwölf-Stunden-Tag.“ Doch auch im Vorfeld haben die Verwaltungsmitarbeiter genug zu tun.

In der Doppelgemeinde dürfen 10 250 Männer und Frauen ab 18 Jahren am Wahltag ihr Kreuzchen setzen. „Diese Zahl kann sich bis zum 24. September noch leicht verändern, durch Wegzüge oder dergleichen“, so Scarpinato. Insgesamt gibt es 13 allgemeine Wahlbezirke – sieben in Grenzach und sechs in Wyhlen. Wer wo wählen darf, ist in der Wahlbenachrichtigung, die jeder Stimmberechtigte bekommen hat, aufgeführt. Daneben gibt es erstmals vier Briefwahlbezirke, zwei pro Ortsteil. Das hat einen guten Grund. Zwar war schon bei den vergangenen Wahlen ein Trend Richtung Briefwahl zu erkennen; in diesem Jahr aber „geht’s richtig ab“, wie Scarpinato erklärt. Bereits jetzt haben die Mitarbeiter des Bürgerbüros 140 Wahlscheine ausgestellt. Weitere 350 Anträge liegen noch vor. „Den heutigen Poststapel noch nicht mitgerechnet.“ Der Löwenanteil der Anträge kam übrigens digital. Denn seit einigen Jahren können die Bürger den Wahlschein über die Homepage der Gemeinde anfordern.

„Im Bürgerbüro müssen die Anträge neben dem normalen Tagesgeschäft abgearbeitet werden. Die Mitarbeiter haben jetzt ziemlich viel zu tun.“ Berücksichtigt werden zuerst die Anträge der Auslandsdeutschen. Wer sich nicht für die Briefwahl entschieden hat – seit 2008 muss man den Antrag dafür nicht mehr begründen – kann am Sonntag von 8 bis 18 Uhr sein jeweiliges Wahllokal ansteuern. In Wyhlen sind die sechs Lokale wie gewohnt im Kinderhaus aufgebaut. Wer in Grenzach aber die Bärenfelsschule ansteuert, wird vor verschlossenen Türen stehen. Denn wegen des Umbaus der Schule ist ein Wahllokal weggefallen, weshalb sich die Verwaltung entschieden hat, die sieben Wahllokale zentral ins Haus der Begegnung zu verlegen. „Wir nehmen so ziemlich jeden Raum in Beschlag“, so Scarpinato. Der entscheidende Vorteil ist, dass das Haus der Begegnung barrierefrei ist. Deshalb glaubt Scarpinato schon, dass es sich auch künftig als zentraler Wahlort bewähren wird.

Damit die Wahl reibungslos abläuft, braucht es auch in diesem Jahr genügend Wahlhelfer. Insgesamt benötigt Scarpinato 138 Freiwillige, mit 16 mehr schlagen die zusätzlichen Briefwahlbezirke zu Buche. Bisher ist es Scarpinato „nicht Angst und Bang“, dass sie alle Helfer zusammenbekommt. „Ich habe auch noch ein paar in petto die ich noch nicht angeschrieben habe.“ Erfreulich findet sie, dass sich auf einen Aufruf der Gemeinde hin rund 30 Bürger gemeldet haben, die helfen wollen – auch viele junge Grenzach-Wyhlener sind dabei. Als Entschädigung – auch Erfrischungsgeld genannt – bekommen die Beisitzer 60 Euro, die Vorsitzenden beziehungsweise Stellvertreter 70 Euro. Deutlich mehr als die 25 Euro, die die Bundeswahlordnung seit März 2017 vorgibt.

„Wir wollen einen Anreiz schaffen und zahlen schon richtig gut.“ So gut, dass sich jüngst eine Frau aus Schopfheim gemeldet hat, ob sie nicht in der Doppelgemeinde helfen könne, weil sich das finanziell lohne. Wie Scarpinato weiß, zahlen viele Gemeinden mehr als die 25 Euro, auch der Gemeinderat Rheinfelden hat die Entschädigung jüngst auf 50 Euro angehoben.

Wenn alles glatt läuft, rechnet Scarpinato damit, dass die Wahlzettel gegen 19.30 Uhr komplett ausgezählt sind. Wer mag, kann sich nach Schließung der Wahllokale im Foyer des Haus’ der Begegnung einfinden, wo die Gemeinde die Ergebnisse präsentieren wird.

Wer Lust hat, sich als Wahlhelfer zu engagieren, kann sich bei Bianca Scarpinato melden: Tel. 07624/3 22 03 oder per Mail an scarpinato@grenzach-wyhlen.de. Infos zur Wahl im Internet: