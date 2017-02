Grenzach-Wyhlen Wyhlen feiert die Zunftabendpremiere

Tolle Kulissen, Kostüme und geschliffene Texte überzeugen. Gekonntes Schauspiel und eine ganze Menge zu Lachen

Grenzach-Wyhlen (mar) Mit einem bis weit nach Mitternacht reichenden Bühnenprogramm begeisterten am Freitag die Zunftspieler der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen bei ihrer Zunftabendpremiere. Im voll besetzten katholischen Gemeindehaus präsentierten die Wyhlener Zunftspieler um Regisseur Harald Peghini ein Programm, das es nicht nur thematisch in sich hatte, sondern das auch an politischer Aktualität nichts vermissen ließ. Dabei bemühten die Wyhlener Zunftbarden in diesem Jahr vor allem die große internationalen Themen, die von Schlagzeilen über den neuen amerikanischen Präsidenten, über das ganz spezielle deutsch-türkische Verhältnis bis hin zum Brexit des Vereinigten Königreiches von Großbritannien reichten. Daneben wurden allgemeine Themen wie der ausufernde Veganismus oder die unzähligen Bürgerinitiativen aufs Korn der Narren genommen und in Szene gesetzt.

Die örtlichen Geschehnisse von Belang setzten sich indes mit „Anker-Miseren“ auf dem Rhein, mit unleserlichen Hinweisschildern oder mit der Einkaufsproblematik schweizerischer Eidgenossen in Grenzach-Wyhlener Supermärkten auseinander. Genau dieses Thema war es bei der Zunftabendpremiere auch, das mit lang anhaltenden Biefall- und Zugabe-Rufen bedacht wurde, machen doch viele Tag für Tag mit dem o Einkaufsverhalten der Eidgenossen so ihre Erfahrungen, wie die Wyhlener Zunftspieler lautstark skandierten. Als dann noch Donald Trump als Hexenmeister aus dem Suppentopf stieg brüllte das Narrenvolk , während den Akteuren auf der Narrenbühne attestiert wurde, genau den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Die Zunftabendpremiere wurde zum fasnächstlichen Höhepunkt, der mit viel närrischer Würze, mit spitzen Pfeilen in Richtung Grenzach und mit einem tief- und hintergründigen Humor gespickt war und die Extraklasse der Zunftspieler und deren exzellente Schauspielkunst sichtbar unter Beweis stellte. Perfekt zubereitet war bei den beiden Wyhlener Zunftabenden, der zweite folgte am Samstag, auch das kulinarische Essen, das von der Wyhlener Waggis-Clique kredenzt wurde. Für die musikalische Unterhaltung während der Zunftabende sorgte der Musikverein Wyhlen, der mit Stimmungs-und Schunkelliedern während des närrischen Highlights im katholischen Gemeindehaus weitere Akzente setzte. Die beiden nächsten Zunftabende finden am 17. und 18. Februar um 20 Uhr statt.