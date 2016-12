Grenzach-Wyhlen Wyhlen: Für ein Jahr nach Ecuador

Katharina Bär plant Auslandsaufenhalt. 19-Jährige geht im Sommer nach dem Abitur auf die Reise nach Südamerika

Grenzach-Wyhlen – Reisefieber hat sie noch nicht, denn noch ist viel Zeit bis zur Abfahrt, aber mit den Vorbereitungen hat Katharina Bär schon begonnen. Im Moment stehen allerdings erst mal die letzte Mühen fürs Abitur an. Im kommenden Jahr wird sie die 13. Klasse am sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Bad Säckingen abschließen. Dann aber, wenn die Schule vorbei ist, möchte die 19-jährige Wyhlenerin für ein Jahr nach Südamerika, nach Ecuador, gehen.

Ihr Interesse an einem solchen Einsatz wuchs, als ihre Geschwister im Ausland weilten. Mit ihrer jetzigen Ausbildung schafft sie bereits gute Voraussetzungen dafür, mit dem Erlernen der spanischen Sprache. Entsprechend der Ausrichtung ihres spezialisierten Unterrichts auf Pädagogik und Psychologie möchte sie im Land an der Pazifikküste gerne mit Kindern arbeiten. Voraussichtlich wird sie Englischunterricht geben, aber auch mit weiteren sozialen Beschäftigungen möchte sie den Einwohnern zur Hand gehen.

Noch steht nicht genau fest, ob sie ihr einjähriges Praktikum in der Andenstadt Otavalo oder in Puerto Lopez direkt an der Küste ableisten wird. Entschieden wird das noch vor ihrer Abreise nach Ecuador. Eine erste Begegnung zur Information über Bedingungen und Anforderungen hatte Katharina bereits. „Dort erfuhr ich auch, dass zumeist zwei Jugendliche aus Deutschland in einem Ort arbeiten“, erzählte sie, „so sind wir in der fremden Umgebung nicht völlig allein.“

Organisiert werden solche Auslandsaufenthalte von der Organisation Jugend im Ausland. Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt diese Freiwilligeneinsätze. Grundlegendes Ziel dabei ist das Kennenlernen der Lebensweise und -bedingungen der Bevölkerung, damit auch Verständnis für entwicklungspolitische Erfordernisse. In den Gastländern geht es speziell darum, die Lernmotivation bei Kindern zu erhöhen und Interesse für die europäische Kultur zu fördern. 75 Prozent der Kosten für die Aufenthalte trägt das Bundesministerium, aber ein Viertel müssen die Jugendlichen jeweils selbst zusammentragen. Deshalb richtet auch Katharina Bär einen Förderkreis ein. Zunächst möchte sie allen Interessenten Informationen über Zweck und Ablauf ihres Freiwilligendienstes geben, dann aber bittet sie dabei auch um Spenden, um die Entsendekosten vollständig zu decken.

Unmittelbar vor der Abreise treffen sich die Jugendlichen noch zu einer zweiwöchigen Einführung, dabei erhalten sie auch sehr detaillierte Informationen über ihr jeweiliges Gastland von Ortskundigen. Katharina Bär möchte in ihrem Jahr in Ecuador möglichst viele spezifische Kenntnisse über die Bevölkerung, über Firmen und Lebensart erlangen. Sicherlich werden ihr diese Erfahrungen aus dem Jahr in Südamerika helfen, im späteren Berufsleben internationale Erfordernisse zu erkennen und vielleicht auch in einem großen Bereich tätig zu sein. Nach ihrer Rückkehr 2018 möchte Katharina Bär Wirtschaftschemie studieren.

Kontakt: KatharinaBär97@web.de; Unterstützungskonto, IBAN: DE77 2003 0000 0070 3215 05