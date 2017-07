Grenzach-Wyhlen Wohnungssuche: Hunde müssen draußen bleiben

Manuela Löker und Fabio Carrieri finden seit fünf Jahren kein Zuhause. Derzeit wohnen sie in der Personalwohnung des Seniorenheims. Mit Hunden ist die Wohnungssuche besonders schwer

Grenzach-Wyhlen (ebi) Familien mit kleinen Kindern oder Hunden und auch Menschen, die einen ausländischen Namen tragen, haben oft besonders große Probleme bei der Wohnungssuche. In einer gemeindeübergreifenden Serie stellen wir Betroffene und ihre Geschichten vor. Heute Manuela Löker und Fabio Carrieri, die mit ihren zwei Podencos seit über fünf Jahren ein Zuhause suchen.

Manuela Löker und Fabio Carrieri sind ein sympathisches Pärchen. Die gelernte Altenpflegerin und der Hilfskoch haben sich im Job kennen und lieben gelernt. Löker pflegte früher die Bewohner des Seniorenzentrums Emilienpark in Grenzach-Wyhlen, während Carrieri in der Küche des Heims beim Zubereiten des Essens half. Im Jahr 2011 zog die 38-Jährige zu ihrem elf Jahre jüngeren Freund. Der lebte damals in einer Einzimmer-Personalwohnung der Awo im Seniorenheim. Weil ein Zimmer für das Paar zu klein war, zogen sie 2012 in eine Personalwohnung mit eineinhalb Zimmern. „Das sollte nur vorübergehend sein“, sagt Manuela Löker, denn auch eineinhalb Zimmer, dazu noch direkt unter dem Dach, seien auf Dauer nicht ausreichend.

Was als Übergangslösung gedacht war, ist nun schon seit etwa fünf Jahren Dauerzustand. Mittlerweile zahlen die beiden nach eigenen Angaben 465 Euro Miete für die Personalwohnung. Eine neue Bleibe haben sie nicht gefunden. Erschwerend kommt hinzu, dass Manuela Löker nicht mehr arbeiten kann. Nach einem Bandscheibenvorfall – bereits der dritte – gilt die 38-Jährige als arbeitsunfähig. Da ihr Freund, mit dem sie eine Bedarfsgemeinschaft darstellt, rund 14 000 Euro netto im Jahr verdient, erhält sie keine Arbeitslosenhilfe. Auch sonst bekomme sie kein Geld, da der Status als Frührentnerin noch nicht bewilligt sei, sagt sie. Nicht die besten Voraussetzungen, um einen Vermieter von sich zu überzeugen.

Bereits 2011 hätten sie sich bei der Wohnbau Rheinfelden angemeldet, erzählen Löker und Carrieri, damals noch mit einem Hund. Als sie sich nach einiger Zeit nach einer Wohnung erkundigt hätten, hätte man ihnen gesagt, ihre Unterlagen seien weg. Also meldete sich das Paar erneut an, dieses Mal mit zwei Hunden. „Die Dame von der Wohnbau hat uns sogar mit Bella und Balu eingeladen, um uns kennenzulernen“, sagt Löker. Das habe sich aber als „falsche Hoffnung“ herausgestellt. Immer und immer wieder hätte das Paar in der darauffolgenden Zeit bei der Wohnbau angerufen, immer wieder habe es eine Absage bekommen.

„Wir haben natürlich auch privat gesucht, aber entweder waren die Wohnungen zu teuer oder hätten nur ohne Hunde bezogen werden dürfen“, erzählt Fabio Carrieri. Sich notfalls von den Hunden zu trennen, kommt für das Paar aber nicht in Frage. „Ich kann leider keine Kinder bekommen, darum sind meine Hunde für mich ganz besonders wichtig“, sagt Manuela Löker. Doch auch bei der Wohnbau scheinen die Tiere ein Problem zu sein. „Vor etwa einem Monat hat mir eine Mitarbeiterin dort gesagt, dass sie nun gar keine Menschen mehr mit Hunden annehmen“, sagt Carrieri. Auf Nachfrage bei der Wohnbau Rheinfelden wurde diese pauschale Aussage nicht bestätigt. „Es kommt darauf an, wie groß der Hund ist und ob er sozialverträglich ist, also nicht kläfft und beißt und Wohnung und Treppenhaus nicht verschmutzt“, sagt Geschäftsführer Dieter Burger. „Grundsätzlich sind Hunde bei uns nicht verboten.“

Generell gelte aber die Regel, dass nur ein Hund pro Wohnung akzeptiert werde. Katzen hingegen seien weniger problematisch, sofern sie nicht „in Massen“, gehalten würden. Für Löker und Carrieri könnte es mit ihren zwei Hunden also schwierig bleiben. „Dabei wollen wir keinen Komfort, wir hätten gerne zwei Zimmer, die nicht unter dem Dach liegen“, sagt Löker. Wegen Fabio Carrieris Job beschränken sie sich bei der Suche auf Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden. Lörrach möge Carrieri nicht so gerne. Vor Kurzem hat der 27-Jährige einen Kredit aufgenommen, um sich bei der Baugenossenschaft einzukaufen. Auch wenn sie keine große Hoffnung haben, wollen sie dennoch versuchen, auf diesem Weg ein Zuhause zu finden. Bis dahin heißt es weiterhin „überleben statt leben“, wie Löker es ausdrückt.