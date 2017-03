Grenzach-Wyhlen Wohnungsbau: Unerlaubter Kahlschlag hat Folgen

Weil ein Investor im Buchenweg unerlaubt Bäume gefällt hat, will einer der Grundstücksbesitzer nun nicht mehr verkaufen. Am Buchenweg sollen 38 neue Wohnungen entstehen

Grenzach-Wyhlen – Am Buchenweg sollen 38 neue Wohnungen entstehen, nach einem Gemeinderatsbeschluss wird für das Areal, das sich aus mehreren Grundstücken zusammensetzt, gerade ein Bebauungsplan aufgestellt. Einer der Grundstückseigentümer will jetzt aber nicht mehr verkaufen. Der Grund: Das unabgesprochene und unerlaubte Vorgehen des Investors. Da gehen plötzlich fremde Menschen auf ein privates Grundstück, setzen Messpunkte, entnehmen Bodenproben und fällen Bäume, dies alles unangemeldet, unabgesprochen.

So geschehen im Buchenweg Anfang des Monats. Auf einem Areal, das sich aus mehreren Grundstücken zusammensetzt, sollen Wohnhäuser gebaut werden. Laut Gemeinderatsbeschluss wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt für insgesamt 38 Wohneinheiten. Das könnten, wenn die Planung entsprechend ausfällt, zum Beispiel 19 Doppelhäuser werden. Bis zum 4. März standen dort etliche Bäume, an jenem Samstags rückten Arbeiter an und fällten sie. Das war gleich aus zwei Gründen ein Fehler: Erstens war die Fallsaison vorbei, denn die lief am 28. Februar aus. Zweitens war dies mit den Eigentümern der Grundstücke nicht abgesprochen. Auch deshalb riefen Anwohner die Polizei und die Aktion musste abgebrochen werden. Einer der Grundstückseigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist nun darüber so verärgert, dass er sein Areal nicht mehr verkaufen wird. Dies auch deshalb, weil dies nicht sein erster Ärger mit dem interessierten Käufer ist. So erhielt er ohne Vorabsprachen und Einigung auf Preis und Kaufbedingungen plötzlich eine Einladung zum Notar zur Unterzeichnung eines Kaufvertrages.

Auch sei ihm vorgeworfen worden, vor etlichen Jahren seine Garage ohne Baugenehmigung erreichtet zu haben, deshalb könne sie abgerissen werden. Doch genau diese Genehmigung hat er gut verwahrt. Inzwischen hat er seine Fläche sehr eindeutig markiert, um jederzeit gegen jene vorzugehen, die auf seinem Grundstück unrechtmäßig hantieren. Denn die Aufstellung eines Bebauungsplans und das Bauen sind zwei völlig verschieden Sachen.

Hermann Räpple vom Bauamt wies darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes derzeit ganz nach den Vorschriften abläuft. Die erste Offenlage ist bereits vorbei, dabei gingen mehrere Anregungen ein, nun wird die zweite Offenlage vorbereiten. Damit werden aber lediglich die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass dort einmal Wohnhäuser gebaut werden können und welche grundlegenden Bedingungen dabei zu erfüllen sind. Die Eigentumsverhältnisse sind dafür nicht von Bedeutung. Ob ein Investor schließlich die von ihm gewünschten Flächen auch wirklich kaufen kann, muss er selbst mit den Besitzern aushandeln. Ob diese Verhandlungen nach den jüngsten Vorfällen noch einen positiven Ausgang finden, bleibt abzuwarten.

Wie bei fast allen mit einem Bebauungsplan belegten Flächen ist es auch auch am Buchweg möglich, dass verschiedene Eigentümer ihre Bebauung individuell vornehmen. Die Gemeinde jedenfalls wird das Bebauungsplanverfahren korrekt zu Ende bringen. Was dann passiert, bleibt offen.