Grenzach-Wyhlen Wirtschaft: BASF klagt gegen Bebauungsplan Rheinvorland West

Das Unternehmen hat Bedenken wegen möglicher Einschränkungen in der Produktion. Der Dialog mit Gemeinde soll weitergehen

Grenzach-Wyhlen (dor) BASF Grenzach informierte am Donnerstag in einer Pressemitteilung darüber, dass das Unternehmen in Sachen Bebauungsplan Rheinvorland West eine Einigung mit der Gemeinde suche. Gleichzeitig reicht man fristwahrend Klage ein, ein sogenanntes Normenkontrollverfahren. Bürgermeister Tobias Benz äußert Verständnis für diesen Schritt.

Im April 2016 wurde der Bebauungsplan „Rheinvorland West“ verabschiedet, der nach starkem Rückbau der BASF die zukünftige Nutzung des Areals regulieren sollte. Vorangegangen war das Vorhaben der BASF, einen Teil des Areals an den Chemierecycler Zimmermann-Gruppe aus Gütersloh zu verpachten, wogegen sich in Grenzach-Wyhlen eine breite Front gebildet hatte. Mit einer Veränderungssperre gewann der Gemeinderat Zeit, um den Bebauungsplan zu erstellen.

Dieser führe für den BASF-Standort Grenzach zu wesentlichen Einschränkungen, beginnt die Pressemittelung der BASF. Die Bauleitplanung erschwere den Betrieb der bestehenden Produktion erheblich. „Dies gilt speziell dann, wenn zur Anpassung oder Erweiterung bestehender Anlagen neue oder geänderte Genehmigungen eingeholt werden müssen“, heißt es. Eine weitergehende juristische Beurteilung des Bebauungsplans durch BASF habe dies bestätigt. Um den uneingeschränkten Betrieb der bestehenden Produktion für BASF zu gewährleisten, seien substanzielle Anpassungen des Bebauungsplans erforderlich. Diese weitreichende Überarbeitung ist aus Sicht der BASF nur über eine Änderung von Grundzügen der Planung möglich. In ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf sowie bei mehreren Treffen mit der Gemeindeverwaltung hat BASF auf die Einschränkungen verwiesen.

„Die Gespräche haben bislang noch keinen Durchbruch erzielt“, heißt es in dem Schreiben. Und: „BASF hat sich deshalb entschlossen, fristwahrend Klage gegen den Bebauungsplan einzureichen.“ Als Motivation für die Klage bezeichnet das Unternehmen: „Für BASF ermöglicht das Einreichen der Klage einen Handlungsspielraum für den Fall, dass eine Einigung mit der Gemeinde nicht möglich sein sollte. Ziel der BASF ist weiterhin ein Bebauungsplan, der sowohl den Interessen der Gemeinde als auch den Bedürfnissen von BASF gerecht wird.“

Das für die Herstellung von Sonnenschutzfiltern genutzte Produktionsgebäude der BASF befindet sich dem neuen Bebauungsplan zufolge in einem Gewerbegebiet – und nicht in einem Industriegebiet. Notwendige Anpassungen und die Erweiterung der bestehenden Anlagen seien damit nur schwer möglich. Die Produktion mit ihren Betriebsabläufen werde zudem durch die geplanten öffentlichen Grünflächen und die damit verbundene Öffnung des Werksareals zum Rhein beeinträchtigt.

So müsste Staplerverkehr öffentliches Gelände kreuzen. Es handele sich also um „eine Planung, die sichere und effiziente Betriebsabläufe verhindert und der Absicht von BASF widerspricht, das für die Produktion benötigte Areal als geschlossenes Werksgelände zu erhalten“, heißt es.

Das Areal werde darüber hinaus durch den Bebauungsplan kleinteilig in Industrie- und Gewerbeflächen gegliedert. Die Erhaltung eines geschlossenen Werksareals sei aber auch aufgrund der erforderlichen Abstände zu sogenannten Störfallanlagen notwendig. „Die BASF stuft die mit dem Bebauungsplan verknüpften Einschränkungen auch im Vergleich zur Reglementierung anderer Industrieansiedlungen in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen als unverhältnismäßig ein.“ Bürgermeister Tobias Benz war von der BASF im Vorfeld über den Schritt, Normkontrolle gegen den Bebauungsplan zu erheben, informiert worden.

„Wir haben grundsätzlich Verständnis für diesen fristwahrenden Schritt und sehen für den laufenden Gesprächs-prozess mit der BASF dadurch nicht gefährdet“, sagt er. BASF und Gemeinde stünden weiter zu der Vereinbarung, einen Dialog über die offenen und auch durchaus kontroversen Punkte zu führen, die den Bebauungsplan Rheinvorland West betreffen. Im Mai soll dazu das nächste gemeinsame Gespräch stattfinden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam gute Lösungen finden, die für BASF und Gemeinde zufriedenstellend sind“, so Bürgermeister Tobias Benz.

Dass der Gemeinderat im Mai 2016 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Rheinvorland West gefällt hat, sei durch den massiven Rückbau der vergangenen Jahre ausgelöst worden, der auf dem BASF-Werksgelände erfolgt ist. „Wir sind froh, Standortgemeinde eines globalen Unternehmens wie BASF zu sein und möchten gemeinsam für den Standort gute langfristige Entwicklungsperspektiven schaffen“, fasste Benz zusammen.

BASF Grenzach GmbH

An ihrem Standort in Grenzach entwickelt und produziert die BASF Inhaltstoffe für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. Dazu gehören nach eigenen Angaben Wirkstoffe für Mund- und Körperpflegeprodukte sowie innovative UV-Filter für Kosmetika. BASF akquirierte den Standort bei der Übernahme der Ciba im Jahr 2008. Zu der Zeit arbeiteten noch etwa 880 Mitarbeiter auf dem Areal. Am BASF-Standort Grenzach sind aktuell noch rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.