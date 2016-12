Feldberg Wintersport: Zwei Weltcups am Feldberg

Ski-Cross und Snowboard-Cross vom 3. bis 5. Februar. Kartenvorverkauf läuft

Feldberg – Für die beiden Weltcup-Veranstaltungen am Feldberg läuft der Ticketvorverkauf. Vom 3. bis 5. Februar 2017 soll der Audi FIS-Ski-Cross-Weltcup am Seebuck ausgerichtet werden. Eine Woche später, vom 10. bis 12. Februar 2017, steht der FIS-Snowboard-Cross Weltcup auf dem Programm. An den jeweiligen Finaltagen der Weltcup-Wettbewerbe (samstags und sonntags) kosten die Eintrittskarten im abgesperrten Zielraum für Erwachsene je zehn Euro. Ein Ticket mit reserviertem VIP-Parkplatz im Parkhaus ist für je 20 Euro erhältlich, jeweils plus Vorverkaufsgebühr. Kinder/Jugendliche (sechs bis 15 Jahre) bezahlen je sieben Euro. An den beiden Freitagen ist der Eintritt für Zuschauer kostenlos. Ticketinhaber erleben die Weltcup-Renntage hautnah an der Strecke. Eine Tribüne im Zielraum bietet Sitzplätze für die Zuschauer, davor werden zusätzliche Stehplätze angeboten. In diesem Bereich kann der gesamte Rennverlauf auch über eine LED-Videowand live verfolgt werden. Wintersportler mit gültigem Skipass des Liftverbunds Feldberg können die Rennen ebenfalls live erleben. Solange Plätze im abgesperrten Zielraum verfügbar sind, gilt der Skipass auch als Eintrittskarte für die Weltcup-Wettbewerbe. Bei beiden Weltcup-Veranstaltungen gehen je vier Starter gleichzeitig auf die Strecke. Anders als im vergangenen Winter wird es keine Sprint-Rennen geben. Ein verlängerter Kurs mit Sprüngen, Steilkurven, Rollern und weiteren Hindernissen, soll die Läufe noch spannender machen. Vor und während der Weltcup-Wettbewerbe bleibt das gesamte Skigebiet des Liftverbunds Feldberg geöffnet. Live-Übertragungen von ARD und ZDF sind bereits zugesichert. Tickets sind erhältlich in allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, telefonisch unter Tel. 07652/12 06 30.