Grenzach-Wyhlen Werkhof Grenzach-Wyhlen: Der Winterdienst hat Priorität

Werkhof setzt auf Rücksichtnahme der Autofahrer. Zugeparkte Straßen können zum Problem werden.

Werkhofleiter Raimar Weisheit ist in diesen Wochen vor allem Winterdienstchef. Dank rechtzeitiger Vorbereitung der Dienstpläne und der Fahrzeugflotte besteht nun ständige Einsatzbereitschaft zur Schneeräumung. Insgesamt fünf Fahrzeuge sind für den Winterdienst ausgerüstet, zwei große Lastwagen übernehmen mit ihren Schneepflügen die Fahrbahnräumung. Zwei kleine Fahrzeuge reinigen die Gehwege.

Gemeinsam mit der Werkfeuerwehr der DSM hat die Gemeinde ein Alarmsystem eingerichtet: Sollte es in der Nacht schneien oder zur Eisbildung kommen, gibt die durchgängig besetzte Feuerwehr eine Nachricht an den Einsatzleiter des Werkhofes. Spätestens 3.30 Uhr sind dann die Fahrer an ihren Autos und entscheiden, wann sie losfahren. Aufgabe ist es, bis zum morgendlichen Berufsverkehr die Fahrbahnen zu räumen.

Dabei durchfahren die Schneepflüge die Straßen nach einer Prioritätenliste: Hauptverkehrsstraßen und Buslinien haben Vorrang, insofern stehen die B 34, die Straßen zum Neufeld und Rührberg ganz vorn. Dann kommen die Nebenstraßen dran.

Die großen Pflüge schieben den Schnee an die Straßenränder, aber nicht auf die Gehwege. Die kleinen Maschinen nehmen sich dann unverzüglich die Bushaltestellen, Schulwege und Gehwege zu öffentlichen Einrichtungen vor. Beim ersten großen Schneefall vor wenigen Tagen hat dies gut funktioniert. Und wenn es dann, wie zu Wochenbeginn nach der ersten Räumung weiter schneit, sind auch die Räumfahrzeuge dauernd unterwegs. Dennoch gab’s ein paar Probleme, wie Weisheit schildert. „Wir bitten einfach alle Autofahrer in diesen Wochen zu bedenken, dass wir mit den Schneepflügen durchkommen müssen. Deshalb sollte bitte auf Parken in engen Straßenabschnitten verzichtet werden, auch wenn es dort sonst erlaubt ist.“

Als Beispiel nannte er die Kurve vom Bürgelerweg zum Proli. Leider kommt es auch auf Gehwegen immer wieder zu Behinderungen. Schwer zu befahren für die Schneeräumer sind alle Wendehämmer und Sackgassen, dort sollte unbedingt auf Parken verzichtet werde. „Wenn dort so geparkt wird, dass große Maschinen nicht mehr durchkommen, bleibt der Abschnitt ungeräumt. Außerdem müssen die Fahrer mühevoll lange Strecken rückwärts fahren.“ Sollte später auf solchen zwangsweise ungeräumten Abschnitten ein Unfall geschehen, können die Fahrer auch nachweisen, dass sie dort nicht durchfahren konnten.

Die Steilstrecken sind für die Autos kein Problem, dank des Allradantriebes sind sie bisher überall durchgekommen. „Wir bitten einfach zu bedenken, dass wir mit den Schneepflügen durchkommen müssen.“ Raimar WeisheitDie Schneepflüge sind mit zwei Mitarbeitern besetzt, der Fahrer lenkt das Auto und steuert den Pflug, der Beifahrer steuert das Streugerät. Dank GPS werden alle Störungen genau dokumentiert. Die Streumischung wird je nach Straßenzustand genau dosiert. Ausgeworfen wird ein Gemisch aus Feuchtsalz und Kies. Gerade bei aufkommender Eisbildung wirkt Sole schneller als trocken verstreutes Salz, die Lösung wird durch darüberfahrende Autos verteilt und erreicht so die gesamte Fläche. Etwa acht Stunden lang hält die Tauwirkung an.

100 Tonnen Salz hat die Gemeinde eingelagert, in einem durchschnittlichen Winter werden rund 120 Tonnen benötigt, bei Bedarf wird also nachgekauft. Für einige Bereiche bleibt auch die Handstreuung notwendig, so an den Fußgängerüberwegen, an Bushaltestellen und auf den Wegen zu den Rathäusern. Dass die vielen Baustellen im Ort die Schneeräumung nicht gerade erleichtern, ist für alle verständlich.

Die Beschäftigten des Werkhofes leisten bei Schneefall mehr Arbeitsstunden als zu normalen Zeiten. Überstunden, die jetzt angehäuft werden, können sie in ruhigeren Wochen absetzen, da finde wohl jeder einen günstigen Zeitpunkt dafür, meinte der Werkhofleiter. Neben den Werkhof-Mitarbeitern sind jedoch auch die Bürger in der Pflicht, Gehwege und Teile der Straßen zu räumen. In welchem Umfang das zu geschehen hat, regelt die Räum-und Streusatzung der Gemeinde.

Informationen dazu unter: www.grenzach-wyhlen.de