Grenzach-Wyhlen Weniger Zerstöhrung im Schulhof der Bärenfelsschule durch Securityeinsatz

Security und Schulhofsatzung sorgt für RuheBußgeld bis zu einer Höhe von 100 Euro möglich

Grenzach-Wyhlen (dor) Schon vor Weihnachten hat die Gemeinde verstärkte Kontrollen bei öffentlichen Gebäuden und Plätzen durch Kräfte einer privaten Security-Firma angekündigt. Schwerpunkt der Überwachung war der Schulhof der Bärenfelsschule in Grenzach, wo es in vergangenen Jahren regelmäßig in Ferienzeiten zu starken Verschmutzungen und sogar großen Beschädigungen am Gebäude gekommen war.

Die Winterferien über blieb es bisher ruhig, auch wegen der konsequenten Ausnutzung der Bußgeldverhängung im Rahmen der Schulhofsatzung, die Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin als Erfolg bezeichnet. Eigentlich ist die Security-Überwachung von der Verwaltungsorganisation her beim Bauamt angesiedelt, aber auch im Ordnungsamt laufen als Polizeibehörde die Informationsfäden zusammen. Jürgen Käuflin spricht von ruhigen Einsätzen der privaten Sicherheitskräfte über die Festtage und während der Ferien.

In den Vorjahren war das nicht immer so. „Gerade in Schulferien kam es oft im Bereich der Bärenfelsschule in Grenzach zu Verunreinigungen und Beschädigungen“, so Käuflin. Seit 2015 arbeitet die Gemeinde mit einem privaten Sicherheitsdienst zusammen, dessen Mitarbeiter die Bärenfelsschule und auf Anforderung auch andere neuralgische Punkte der Gemeinde begehen und etwaige Störenfriede auf ihr Tun ansprechen. Im vergangenen Jahr hatte der Sicherheitsdienst ein Konzept angeboten, den Bärenfelsschulhof mit Kameras und Bewegungsmeldern zu versehen. Sollte jemand gegen die seit 2015 existierende Schulhofsatzung verstoßen und sich zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr morgens auf dem Areal aufhalten, würde die Einsatzzentrale die bewegten Bilder auf dem Monitor sehen – und über eine Lautsprecheranlage Kontakt zu den Personen vor Ort aufnehmen können. Rechtlich war das alles in Ordnung, da der Schulhof in Gemeindebesitz und kein öffentlicher Raum ist. Zudem sollten zahlreiche Schilder auf die Überwachungskameras hinweisen.

Der Gemeinderat sprach sich dennoch mehrheitlich gegen das Angebot aus, auch aus grundsätzlichen Erwägungen. Aber man beschloss, einen Teil des Geldes, das dieses Angebot extra gekostet hätte, in zusätzliche Begehungen durch Security-Kräfte zu investieren. „Die Schulhofsatzung hat sich als sehr erfolgreich erwiesen“, resümiert Käuflin. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, den erwartet ein Bußgeld, das nach Einzelfall zwischen 50 Euro für kleinere Vergehen und 100 Euro für uneinsichtige Personen und Verschmutzungen variiert werden kann. Zwar gab es zu Beginn Proteste von Schülern, denen ein Bußgeld aufgebrummt worden war, auch deren Eltern hatten sich zum Teil erbost an die Gemeinde gewandt und gefordert, das Bußgeld zurückzunehmen, aber man sei hart geblieben und habe in Folge 2016 ein ruhiges Jahr erlebt. „Wenn es an den Geldbeutel geht, spricht es sich schnell herum“, weiß Käuflin.

Die Beschädigungen durch Vandalismus konnten so erheblich verringert werden. Nichtsdestotrotz will man am Grundkonzept festhalten und weiterhin durch die Security-Mitarbeiter regelmäßige Präsenz demonstrieren. Allerdings, so Käuflin, wolle man nicht, dass Muster erkennbar würden, weshalb die Security zu wechselnden Uhrzeiten unterwegs sei. Es könne auch durchaus passieren, dass die Kräfte zweimal am Abend vorbeikommen würden. Die Einsätze werden mit dem Polizeiposten in Grenzach abgestimmt. Um sicherzugehen, dass die Security vor Ort war, müssen die Mitarbeiter vor Ort einen Chip einscannen. Damit ist genau belegbar, wer zu welcher Zeit welches Areal kontrolliert hat. Die Gemeinde bekommt diese Berichte und zusätzliche Informationen, wenn Besonderheiten aufgefallen sind. Neben der Bärenfelsschule werden auch die anderen Schulhöfe, also am Schulzentrum oder der Lindenschule begangen. Auch der Hof des Kindergartens Hebelschule steht auf dem Programm. Eine Kooperation mit dem Sicherheitsdienstleiter gibt es schon länger. Der Dienst überprüft zudem öffentliche Gebäude und übernimmt Schließdienste.