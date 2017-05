vor 3 Stunden SK Grenzach-Wyhlen Weißes Fahrzeug nach Unfallflucht in der Markgrafenstraße gesucht

Zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr in der Markgrafenstraße in Grenzach-Wyhlen ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise.