Grenzach-Wyhlen Weichen stellen: Verkehrskonzept mit Bürgerbeteiligung

Grenzach-Wyhlen – Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der lokalen Verbände und Vereine haben sich im Haus der Begegnung in Grenzach getroffen. Wie Bürgermeister Tobias Benz informierte, sollte dabei die Bürgerbeteiligung zum integrierten Verkehrskonzept vorbereitet werden. „Mit dem heutigen Abend“, so erklärte Bürgermeister Tobias Benz zu Beginn des Treffens, „starten wir einen breit angelegten und umfassenden Beteiligungsprozess, der die Weichen für die nächsten 15 Jahre stellen soll“.

Benz konnte laut einer Mitteilung der Gemeinde zwölf Personen begrüßen, darunter auch Kurt Sänger vom Büro Rapp Regioplan, der für das aktualisierte Verkehrsgutachten und die technische Expertise zuständig ist. Mit dem Treffen begann der integrierte Beteiligungsprozess, der von dem Moderatoren-Team um Roland Fritz, Piet Sellke und Gisela Wachinger begleitet wird.

„Am Runden Tisch“, so erläuterte Gisela Wachinger, „sollen möglichst alle unterschiedlichen Interessengruppen in Grenzach-Wyhlen vertreten sein, damit er den Bürgerbeteiligungsprozess vorbereiten kann, sodass dieser dann alle wichtigen Themen für die Zukunft des Verkehrs behandelt“. Die anwesenden Vertreter der Verbände IG Velo, Handwerker- und Gewerbeverein, BI Interessierte Bürger, BI Zukunftsforum, NABU, BUND sowie die Gemeinderäte benannten bereits viele Aspekte: angefangen von der Optimierung des Radwegenetzes über den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und der Parkraumgestaltung bis hin zur Anbindung der neuen Mitte. Im weiteren Verlauf der Diskussion stellte das Moderatorenteam den vorgesehenen Ablauf des Beteiligungsprozesses vor, der sich aus drei zentralen Bausteinen zusammensetzt: dem Runden Tisch, der Bürgerinformation und den Planungswerkstätten.

Am 27. April wollen Tobias Benz, Experten und Gutachter in einer öffentlichen Infoveranstaltung von 18 bis 21 Uhr über die Rahmenbedingungen des Verkehrskonzeptes und den aktuellen Stand der Planungen informieren. „Zu diesem Abend wie auch den folgenden Veranstaltungen sind alle Bürgerinnen und Bürger von Grenzach-Wyhlen herzlich eingeladen“, so die Moderatoren.

Nach einer weiteren Vorbereitungsrunde durch den Runden Tisch besteht sodann für die Bürgerschaft Gelegenheit zur intensiven Mitarbeit an dem Verkehrskonzept in zwei ganztägigen Planungswerkstätten am 8. Juli und am 20. September.

Auf einer Abschlussveranstaltung am 8. November sollen die Ergebnisse aus den Planungswerkstätten öffentlich vorgestellt, von der Bürgerschaft diskutiert und abschließende Empfehlung an den Gemeinderat formuliert werden. Mit der Auftaktveranstaltung zeigten sich die anwesenden Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und die Vertreter der lokalen Verbände und Vereine sehr zufrieden. Ein Teilnehmer fasste dies wie folgt zusammen: „Es ist eine große Überraschung, wie gut so viele Vertreter von unterschiedlichen Organisationen und Interessen zusammenarbeiten können.“ Ein anderer Teilnehmer ergänzte: „Es war eine sehr konstruktive Diskussion, die für den weiteren Beteiligungsprozess hoffnungsvoll stimmt.“

