Grenzach-Wyhlen Vorbereitung für Online-Versteigerung von Fundsachen

Ab dem 9. Februar können die aktuellen Fundsachen im Internet gesichtet werden. Hauptsächlich gibt es Fahrräder und Handys.

Ab Donnerstag, 9. Februar, können im Internet wieder zehn Tage lang Fundsachen aus Grenzach-Wyhlen gesichtet werden. Anschließend können Bürger aber auch Personen von außerhalb auf die eingestellten Gegenstände bieten. Während dieser Zeit können Interessierte die Gegenstände auch vor Ort beim Werkhof, Ortsteil Wyhlen, Salzwerkstraße 2, ansehen. Dafür muss aber vorab telefonisch ein Termin gemacht werden. Eventuelle Eigentümer, die während der Vorschau einen verlorenen Gegenstand entdecken, können das bis spätestens Montag, 6. März, beim Fundbüro melden. Danach können keine Rechte mehr geltend gemacht werden.

Die zehntägige Online-Auktion startet am Donnerstag, 9. März, ab 18 Uhr. Alle online ersteigerten Fundsachen müssen nach dem Zuschlag beim Werkhof abgeholt und bar bezahlt werden. Seit etwa fünf Jahren bietet die Gemeinde die Fundsachenversteigerung über das Internet bereits an, laut Brigitte Rümmele war das von Anfang an ein voller Erfolg. „Die Bürger haben zehn Tage lang Zeit, sich die Gegenstände in Ruhe anzuschauen“, sagt die Sachbearbeiterin für technische Betriebe und Fundsachen. Früher hätten sie dafür nur den einen Termin vor Ort gehabt. Das sei nicht nur für die Bürger von Vorteil, sondern auch für die Gemeinde. „Wir bekommen viel mehr los als früher“, sagt Rümmele.

Es werden fast ausschließlich gebrauchte Fahrräder und Handys versteigert. Schmuck und Kleider gibt es laut Brigitte Rümmele kaum. Bürger, die keinen eigenen Internetzugang haben, können einen PC in der Gemeindebücherei, Jacob-Burckhardt-Straße 8, während der normalen Öffnungszeiten nutzen. Gebühr 25 Cent/15 Minuten.

Fundbüro, Telefon 07624/32268.