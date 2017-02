Grenzach-Wyhlen Volkshochschule: Viele Teilnehmer suchen Entspannung

Der Jahresbetrieb bei Volkshochschule ohne Semesterteilung hat sich bewährt. Derzeit sind 101 Dozenten im Dienst der Erwachsenenbildung tätig

Grenzach-Wyhlen – Für die Volkshochschule beginnt jetzt die zweite Hälfte des Ausbildungsjahres. Im Gegensatz zu anderen VHS gibt es hier keine Trennung des Jahres in zwei Semester. „Wer bis Dezember an einem Kurs teilnimmt und dies fortsetzen möchte, hat doch kein Verständnis dafür, wenn man sich wegen einer unnötigen organisatorischen Trennung erneut anmelden soll,“ meinte Henning Kurz. Der VHS-Leiter legt grundsätzlich großen Wert auf Zweckmäßigkeit und Lebensnähe bei der Organisation des Unterrichtsbetriebes, deshalb laufen an der VHS Grenzach-Wyhlen alle Kurse ein gesamtes Jahr durch.

„Dies ist auch ein Kostenfaktor,“ ergänzte Kurz. Wir können so nämlich außerdem in der Kommunikation stets ein geschlossenes Jahr darstellen, zum Beispiel nur ein Programmheft drucken.“ Dieses erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, obwohl Anmeldungen überwiegend online erfolgen. Der Jahresrückblick 2016 verweist mit 6081 auf die zweithöchste Zahl von Unterrichtseinheiten seit 1997. Mit 5952 steht bei den Teilnehmern ebenfalls die zweithöchste Zahl zu Buche.

Zu den besonders gut angenommen Bereichen gehörten auch im Vorjahr alle Angebote für den Bereich Gesundheit. Vor allem Lifestyle- und Entspannungskurse fanden wachsenden Zuspruch. Der Anstieg der Teilnehmer im Bereich Sprache geht vor allem auf die gestiegene Zahl der Deutschkurse zurück. Als besonders aufwändig benannte Kurz die Kurse für Flüchtlinge, sie sind sowohl für die personelle Besetzung als auch für die ohnehin sehr angespannte Raumkapazität eine echte Herausforderung. Aber auch die Kurse für Italienisch, Spanisch und Englisch konnten zulegen. Leichte Einbrüche gab es im Bereich Arbeit und Beruf. Bisher konzentrierten sich dabei die Angebote vorwiegend auf Informatik-Kurse, hier sei wohl eine gewisse Marktsättigung erreicht, meinte Henning Kurz.

Wie in vielen anderen kleinen Volkshochschulen sei auch in Grenzach-Wyhlen das Angebot für Politik, Gesellschaft und Umwelt nicht allzu stark vertreten. Die stark auf Verbraucher orientierten Veranstaltungen zu juristischen Themen, für Grenzgänger, zu Ernährungs- oder Finanzfragen waren aber durchweg sehr gut besucht. Insgesamt sorgten 101 Dozenten für anspruchsvolle Kurse und Vorträge. Ein Qualitätsmerkmal der hiesigen VHS sei die geringe Ausfallquote von nur 15 Prozent, landesweit liegt diese bei 25 Prozent.

Als vor einigen Monaten die Wirtschaftsprüfungsorganisation KPMG alle Einrichtungen der Gemeinde auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersuchte, erhielt die VHS sehr gute Bewertungen.

Als erfreulich bezeichnete Kurz, dass nunmehr die Möglichkeit besteht, eine pädagogisch-organisatorische Assistenz einzurichten. Dank dieser Stelle können vor allem die Bereiche Sprache, Kultur und Gestalten sowie die Projektförderung konzentrierter als bisher geführt werden. Überhaupt richte der Landesverband die finanzielle Unterstützung der Volkshochschulen immer stärker auf die Projektförderung aus.

Dies wird nochmals an Bedeutung gewinnen, wenn die VHS die Gestaltung der Ganztagsschule unterstützen wird. Allerdings, so beschrieb Kurz, bleibe die dafür geforderte Kontinuität durchaus ein Problem. Wenn die VHS im Rahmen der Ganztagsgestaltung an der Bärenfelsschule ein Programm übernimmt, muss dies für mindestens ein halbes Jahr sicher gewährleistet sein. Da aber die meisten Dozenten ebenfalls einem Hauptberuf nachgehen und sehr oft nur abends Zeit finden, ist dies momentan nur in geringem Maß zuzusagen. Für Einzelveranstaltungen bleibe der Wunsch nach aktuellen Themen bestehen. Im letzten Jahr fanden Vorträge zur Syrienkrise und zur Migration besonderen Zuspruch. Als Magnet konnte das Theater im Zehnhaus etabliert werden, alle dort angebotene Veranstaltungen waren ausverkauft. Insgesamt sei es gut gelungen, bekräftigte Henning Kurz, die Volkshochschule in das gesellschaftliche Umfeld der Gemeinde einzuordnen.