Grenzach-Wyhlen Viele Arten sind gefährdet  Interview mit dem Biologen Axel Ssymank über die Biodiversität in der Doppelgemeinde

Grenzach-Wyhlen zeichnet sich durch eine besonders große Artenvielfalt aus. Ein Symposium am 22. April widmet sich dem Thema Biodiversität. Biologe Axel Ssymank berichtet über die Veranstaltung und über tropische Einwanderer.

Herr Ssymank, was ist ein ATBI-Projekt und warum wurde Grenzach-Wyhlen dafür ausgewählt?

ATBI (All Taxa Biodiversity Inventories) sind Projekte, die die gesamte Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere eines Gebiets möglichst vollständig erfassen. Grenzach-Wyhlen ist hier aufgrund seiner reichen Biotopausstattung und besonderen geografischen Situation hervorragend geeignet. Hinzu kommt die Lage an einer Drehscheibe für die Einwanderung neuer Arten im Zuge des Klimawandels.

Wie sah die Projektdurchführung in Grenzach-Wyhlen aus?

Im Projekt wurde eine repräsentative Auswahl von Probeflächen über das ganze vorhandene Biotopspektrum getroffen. Dies reicht von trockenen Flaumeichenwäldern, Trockenrasen und Kiesflächen über verschiedene Buchenwälder bis zu den feuchten Schluchtwaldtälern mit seinen Kalktuffquellen. Der Schwerpunkt lag methodisch auf Zeltfallen, die ein breites Spektrum flugfähiger Insekten, wie etwa viele Blütenbestäuber erfassen. Die Durchführung dieses großen ehrenamtlichen Projekts war nur in der beispielhaften Zusammenarbeit von rund 30 Helfern vor allem der Ortsgruppen des BUND und Nabu sowie über 20 Wissenschaftlern möglich. Außerdem wurden Daten zur Vegetation, zu den Vögeln und Amphibien zusammengetragen.

Im Flyer zum Symposium wird Grenzach-Wyhlen als Hotspot Nr. 6 bezeichnet. Was steckt dahinter?

Im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wurden als mögliche Förderkulisse vom Bundesamt für Naturschutz die bundesweit 30 wichtigsten Gebiete, Hotspots mit der höchsten Artendiversität, benannt. Der südwestliche Dinkelbergrand ist Teil des größeren Hotspots Nummer sechs „Hochschwarzwald mit Alb-Wutach-Gebiet“. Hier liegen auch mehrere EU-weit bedeutsame Schutzgebiete des Netzes Natura 2000.

Was sind die größten Überraschungen in der Tierwelt von Grenzach-Wyhlen, die sich bei dem Projekt auftaten?

Im Projekt wurden zahlreiche neue Arten für Deutschland und Baden-Württemberg gefunden, darunter sogar zwei ganz neue Familien. Aber auch tropische Einwanderer, wie etwa eine Waffenfliege, und die unerwartete Massenentwicklung des Buchsbaumzünslers vor Ort haben uns überrascht. Aber wir wollen nicht zu viel verraten vor dem Symposium.

Finden wir eine solche Vielfalt und einen solchen Wandel auch bei den Pflanzen? Wie stellt es sich hier dar?

Auch die Flora ist ausgesprochen artenreich mit zirka 960 Pflanzenarten in Grenzach-Wyhlen und im erweiterten Untersuchungsraum zwischen Rheinfelden und Weil am Rhein sogar 1317 Arten. Dies sind 40 Prozent der deutschen Arten auf nur wenigen Quadratkilometern. Viele Arten sind stark gefährdet.

Wie geht es in Grenzach-Wyhlen nun weiter?

Das Projekt hat umfassende Grundlagen gelegt, die im Naturschutz, in naturverträglicher Landnutzung, im Schutzgebietsmanagement von Natura 2000 und bei der Flächenplanung vor Ort von großem Wert sind. Ferner wünschen wir uns eine Übernahme in künftige Monitoring-Programme des Landes Baden-Württemberg. Diese sollten Biodiversitätsveränderungen im Klimawandel dokumentieren können. Aber auch im Projekt sind noch umfangreiche Auswertungen zu weiteren Tiergruppen geplant.

Zur Person

Axel Ssymank ist als Biologe Leiter des Fachgebiets FFH-Richtlinie/Natura 2000 beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn und zusammen mit Dieter Doczkal von der Zoologischen Staatssammlung in München einer der Organisatoren des Symposiums. Ssymank wohnt in Wachtberg bei Bonn. Das Symposium findet am Samstag, 22. April, ab 9 Uhr mit zahlreichen Fachvorträgen im Festsaal des Hauses der Begegnung statt.