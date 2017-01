Grenzach-Wyhlen Verkehr in Grenzach-Wyhlen: Ohne Tempo 30 ins neue Jahr

Die Gemeinde wartet seit langem auf grünes Licht für die Geschwindigkeitsreduzierung von Landratsamt und Regierungspräsdium.

Noch im November des vergangenen Jahres fand Bürgermeister Tobias Benz scharfe Worte zur Causa Tempo 30 auf der Bundesstraße in den Ortsmitten von Grenzach und Wyhlen. Verbunden damit war die Hoffnung, dass das Regierungspräsidium noch im Jahr 2016 grünes Licht für die Geschwindigkeitsreduzierung geben wird. Der Jahreswechsel fand jedoch statt, ohne das die ersehnte verkehrsrechtliche Anordnung im Rathaus ankam.

Es sei eine peinliche Geschichte und mittlerweile lächerlich – so äußerte sich der Rathauschef in einer Sitzung des Technischen Ausschusses Mitte November. Nun sind weitere zwei Monate ins Land gegangen. Auch beim Neujahrsempfang der Doppelgemeinde am vergangenen Samstag griff Benz das Thema auf. „Seit über einem halben Jahr warten wir auf die finale Entscheidung von Landratsamt und Regierungspräsidium, damit diese Maßnahme, die die leidgeprüften Anwohner von Lärm entlasten soll, umgesetzt werden kann.“

Neue Woche, neues Glück? „Wir warten immer noch auf die verkehrsrechtliche Anordnung“, erklärte Benz auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag. Ohne die könne die Gemeinde die Schilder nicht aufstellen. „Wir sind bereit. Sobald die Erlaubnis da ist, können unsere Werkhofmitarbeiter losfahren und die Schilder anbringen.“ Aus dem Regierungspräsidium Freiburg war am Dienstag diesbezüglich wenig zu erfahren, da der zuständige Sachbearbeiter noch im Urlaub war. „Ersichtlich ist für mich nur, dass noch Unterlagen vom Landratsamt fehlen“, so ein Sprecher der Fachabteilung auf Nachfrage. Das RP sei nur Zustimmungsbehörde und benötige eine detaillierte Darstellung vom Landratsamt. „Wir sind da sehr wohlwollend, aber wir brauchen eben vollständige Unterlagen.“ Vom Landratsamt war am späten Dienstagnachmittag keine Auskunft mehr zu erhalten.

2013 hatte der Gemeinderat einen Lärmaktionsplan in Auftrag gegeben. Begleitet wurde der Prozess vom Freiburger Büro Rapp Trans. Das Gutachten belegt, dass der Straßenlärm auf Teilen der B 34 den zulässigen Grenzwert überschreitet. Es besteht die gesetzliche Pflicht, die sogenannte Lärmbetroffenheit für die Bürger in diesen Bereichen zu senken. Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung in Grenzach zwischen den Einmündungen Hebel- und Uhlandstraße und in Wyhlen zwischen Ziegelhofstraße und Eisenbahnstraße könnte der Lärmpegel um bis zu 2,5 Dezibel sinken. In Rheinfelden gilt bereits seit mehr als einem Jahr Tempo 30 auf Teilen der Bundesstraße. Die Anwohner haben mehrheitlich ein positives Fazit gezogen. Den einjährigen Geburtstag können die Grenzach-Wyhlener nun frühestens 2018 feiern. Ob im Januar, bleibt abzuwarten.