Grenzach-Wyhlen Verkehr am Grenzacher Hörnle läuft über alte B 34

Der Straßenbelag am Hornrain muss erneuert werden. Das Teilstück bleibt noch bis zum 21. April voll gesperrt.

Grenzach-Wyhlen – Die Straßenbauarbeiten am Hörnle gehen voran. Der Verkehr nach Basel fließt derzeit wieder über die alte B 34 und der Gegenverkehr über die tiefergelegte Baustraße, solange ein Teilstück der Gemeindestraße Hornrain noch gesperrt bleibt. Aufgrund von starken Schäden am Straßenbelag der Gemeindestraße Hornrain bleibt ein Teilstück noch bis zum 21. April voll gesperrt.

Auf Anfrage teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit, dass der Asphaltbelag auf etwa 80 Metern komplett ausgebaut und erneuert wird. Die unter dem Asphaltbelag befindliche Frostschutzschicht wird ebenfalls erneuert. Auf 50 Zentimeter Frostschutzschicht kommt eine 14 Zentimeter dicke Asphalttragschicht, auf die wiederum die vier Zentimeter dicke Asphaltdecke kommt. Zur Erneuerung der Stromversorgung der Ortsbeleuchtung wird ein neues Stromkabel verlegt. Weitere Leitungsarbeiten sind auch der Gemeinde nicht bekannt.

Für diese Dauer der Maßnahme müssen nicht nur die Anwohner der Häuser Hornrain 22 bis 27 auf andere Parkplätze ausweichen, sondern auch der Verkehr Richtung Basel wurde auf die alte B 34 zurückverlegt, während der Gegenverkehr über die tiefergelegte Baustellenstraße geführt wird. Seitens des Regierungspräsidiums heißt es, dass davon ausgegangen wird, dass der prognostizierte Termin eingehalten wird.

Das Rathaus teilt mit, dass die Anwohner des Hornrain insgesamt mit Verständnis auf die Maßnahme reagierten. Da im Hornrain nicht mehr geparkt werden darf, hat die Gemeinde Anwohnerparkplätze in der Schlossgasse bereitgestellt. Wenn dann die Erneuerung der Fahrbahn im Hornrain abgeschlossen ist, soll der Verkehr in Richtung Basel wieder über die Straße geleitet werden, während der Verkehr in Richtung Wyhlen weiterhin auf der Baustraße verbleibt, damit mit dem zweiten Abschnitt der Tieferlegung begonnen werden kann. Zudem haben die Abbrucharbeiten an der B 34 im Bereich des Bahnüberganges Hörnle begonnen, wo es zu Fahrbahneinengungen kommen kann. Das RP Freiburg erklärt, dass Abbrucharbeiten und Leitungsverlegungen die Vorarbeiten für die Bauphase III sind, in der es auch wieder zu einem Ampelbetrieb kommen wird. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden bis voraussichtlich April 2018, dem aktuellen Bauende, andauern, heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Bei den Maßnahmen am Hörnle und am Hornboden, wo sich Straße und Schiene mittels Eisenbahnüberführungen kreuzen, ist neben dem Regierungspräsidium und der Gemeinde auch die Deutsche Bahn involviert. Während der Bund maßgeblich federführend bei Maßnahmen an der Bundesstraße ist, übernimmt bei den Eisenbahnüberführungen die Bahn das Ruder. Die Gemeinde nimmt im Auftrag des Bundes Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung vor.