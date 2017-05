Grenzach-Wyhlen Unwetter beschäftigt die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen

Die Aktivabteilung rückt vermehrt wegen Überschwemmung und technischer Hilfeleistungen aus. Die Einsatzstärke bei Tagesalarm ist gering.

Die Feuerwehr der Gemeinde kann sich sehen lassen, das bestätigte die Hauptversammlung am Samstagabend mit zahlreichen Informationen. Die 58 Kameraden der Aktivabteilung bewältigten im vergangenen Jahr 137 Einsätze, das waren immerhin 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptsächlich musste die Feuerwehr für technische Hilfeleistungen und Wassernot ausrücken.

Die Differenziertheit der Aufgaben fiel erst in der Zusammenstellung so richtig auf. Brände waren dabei mit 15 noch in der Minderzahl, vielmehr waren technische Hilfeleistungen und Hilfe bei Wassernot zu erbringen. „Hier waren es vor allem die Starkregen im April und im Juni, die uns innerhalb weniger Wochen in beiden Ortsteilen doch erhebliche Überschwemmungen brachten“, sagte Kommandant Claus Werner. Vielfach wurde auch durch Rauchmelder Alarm ausgelöst. Mehrfach brannte es in Küchen, weil Töpfe auf dem Herd vergessen wurden, einmal brannte sogar eine gesamte Küche aus. Schließlich kamen noch etliche technische Hilfen bei Verkehrsunfällen dazu.

14 Personen konnten bei den Einsätzen gerettet werden, bei acht Personen allerdings kam jede Hilfe zu spät. Zu den markantesten Einsätzen gehörten die Bergung nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Rührbergstraße, die Brände eines Geschirrspülers und eines Kabelschachtes, aber auch die Überschwemmungen in der Bergstraße und Lörracher Straße. Gerade darauf nahm Bürgermeister Tobias Benz in seinem Grußwort Bezug. Die Feuerwehr habe angesichts dieser Wassermassen viel mehr geleistet, als sie eigentlich erledigen musste. Dafür gebühre ihr großer Dank. „Wir haben aber inzwischen auch eine Alarmierung für die Werkhofmitarbeiter eingeführt, wenn entsprechende Unwetterwarnungen vorliegen“, erklärte er. „So sind wir insgesamt besser auf solche Notsituationen vorbereitet.“

Auf Ausstattung und Ausbildung eingehend sagte der Bürgermeister, gute Technik benötige beste Köpfe, erst dann sei das Gesamtsystem wirklich schlagkräftig. Mit den im vergangenen Jahr absolvierten neun Lehrgängen und der noch laufenden Maschinistenausbildung zum Führerschein CE für weitere sieben Kameraden sorge die Feuerwehr dafür, mit den bestmöglichen Voraussetzungen in die Einsätze zu gehen. „Sie leisten Hervorragendes zum Wohle der Einwohner, wohlgemerkt ehrenamtlich“, lobte Benz. „Dafür danke ich Ihnen im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung.“

Ein Problem sei die notwendige Einsatzstärke bei Tagesalarmen, denn zahlreiche Feuerwehrleute arbeiteten auswärts. Bewährt habe sich, dass Mitarbeiter der Verwaltung und des Werkhofes, die tagsüber vor Ort beschäftigt sind, auch der Feuerwehr angehören. In der Aussprache meldete sich Peter Kaltenbach, Leiter der DSM-Werkfeuerwehr. Die unkomplizierte Zusammenarbeit habe beiden Feuerwehren in der Vergangenheit großen Nutzen gebracht, so ergänze man sich sehr gut. Kreisbrandmeister Christoph Glaisner ging auf die Jugendarbeit ein.

Wie gut die zielstrebige Ausbildung sei, wurde im Jahr 2016 durch die Übernahme von drei Jugendlichen in die Aktivmannschaft bestätigt. Eine gute Tradition sei es, alljährlich die Weihnachtsbäume einzusammeln und damit eine Basis für die Fasnachtsfeuer zu schaffen, beim Grenzacher übernimmt die Jugendfeuerwehr auch stets die Bewirtung. Eine Besonderheit der Hauptversammlung war die Teilnahme einer Delegation aus dem slowenischen Ort Orehovci. Seit 20 Jahren pflegen die beiden Feuerwehren freundschaftliche Kontakte, an deren Beginn die Übergabe eines Löschfahrzeugs aus Grenzach-Wyhlen stand. Inzwischen war ein zweites gefolgt sowie etliche gegenseitige Besuche. Simona Irgolic von der Feuerwehr Orehocvi bezeichnete die Begegnungen als gewinnbringend. Auch wenn die Struktur anders sei, könne man viele Informationen zur Einsatztätigkeit austauschen.

