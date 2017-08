Grenzach-Wyhlen Unterwegs mit Busfahrer Saban Arslan: Im 38er ist immer einiges los

Grenzach-Wyhlen Tag und Nacht: Saban Arslan bringt Nachtschwärmer von Basel zurück nach Hause.

Ferienzeit ist Reisezeit. Und trotzdem sind ganz viele Menschen zu Hause geblieben und sorgen dafür, dass die Welt sich weiterdreht – und das rund um die Uhr, Tag und Nacht. In einer Sommerserie begleiten wir Menschen, die zu unterschiedlichsten Zeiten aktiv sind.

Fast 22 Uhr. Es ist schon dunkel geworden. Gemächlich rollt der Bus durch die 30er-Zone in Wyhlen. An der Haltestelle Hutmattenstraße steigt ein Mann ein. „Kann ich auch ein Fahrrad mitnehmen?“, fragt er den Busfahrer. Der bestätigt das. Der Mann lädt sein Fahrrad ein und der Bus der Linie 38 schwenkt wieder auf seine Route in Richtung Claraplatz. In Basel wohnt der Fahrgast mit dem Velo. Mit der Linie fährt er eigentlich nie, erzählt er. Da sein Rad aber einen platten Reifen hat, ist er froh, dass er das Fahrrad im Bus transportieren kann. Viel los ist um die Uhrzeit auf der Fahrt in Richtung Basel nicht. Bis kurz vor der Grenze steigen nur drei Fahrgäste ein. Routiniert lenkt Busfahrer Saban Arslan den Bus durch die Baustelle beim Hörnle. 2002 hat der 49-jährige Rheinfelder mit türkischen Wurzeln die Ausbildung zum Busfahrer begonnen und fährt seitdem die breiten Fahrzeuge mit viel Aufmerksamkeit für den Verkehr, aber auch viel Spaß an der Sache. Nachtschichten fallen nicht so häufig an, und wenn, ist es Arslan recht, da er die Zuschläge dafür oder für Feiertagsdienste gut gebrauchen kann. Die Spätschicht dauert mit Tanken und Pausen von nachmittags 16 bis 1 Uhr nachts.

Die Linie 38 ist ein Erfolgsmodell mit stetig wachsenden Fahrgastzahlen. Unter der Woche sind die Busse tagsüber mit Pendlern und Einkäufern gut ausgelastet. Abends und nachts ist tendenziell freitags und samstags mehr los als unter der Woche, erklärt Uwe Mühl, Leiter des Südbadenbus-Kundencenters in Schopfheim, auf telefonische Nachfrage. 2016 hat die Linie die Marke von 400 000 Fahrgästen durchbrochen. „Im Moment bleibt es beim Fahrplanangebot“, sagt Mühl. Einzige Änderung ist, dass die Linie in der Schweiz bei der Haltestelle Bachgraben enden soll, wo Passagiere Richtung Neuweilerstraße fortan in die Linie 48 umsteigen müssen. „Grenzach-Wyhlener dürften davon nur wenige betroffen sein“, schätzt Mühl die Entscheidung der Basler Verkehrsbetriebe ein. „Ich fahre über Basel nach Lörrach“, erzählt ein Fahrgast. Er nutzt die Spätverbindungen regelmäßig, da er private Verpflichtungen in Grenzach-Wyhlen hat. Die Bahnverbindung hält der Lörracher für miserabel, den Bus schätzt er als zuverlässige Verbindung, obgleich er kritisiert, dass der Fahrplan vor zwei Jahren für den Anschluss in Basel optimaler gewesen sei. Am Claraplatz oder am Tinguely-Museum hat er nun eine Wartezeit von bis zu 15 Minuten, während es früher nur drei oder vier Minuten waren. Für den Sonntagabend würde er sich noch ein oder zwei Kurse mehr wünschen. „Ansonsten ist das eine super Einrichtung, seit es die Linie gibt“, meint er. Seit sechs Jahren hat Arslan gar kein Auto mehr, sondern nutzt auch privat den öffentlichen Nahverkehr. Die 38er-Linie wird tagsüber besonders unter der Woche gut genutzt, weiß Arslan aus Erfahrung. Er fährt die Route regelmäßig. Abends und nachts ist in Richtung Basel immer weniger los als in die andere Richtung.

Mit den Nachtbussen sind überwiegend Jugendliche auf dem Nachhauseweg, gelegentlich kommen auch Betrunkene in den Bus. „Ich hab aber noch nichts Schlimmes erlebt“, sagt Arslan. „Zur Sicherheit, falls einer Probleme macht, sind ab Mitternacht Bodyguards in den Nachtbussen.“ Die Route fährt er gerne. In Grenzach-Wyhlen sei sie leicht, meint er, in den engen Straßen von Basel mit den vielen Fußgängern ist es ein bisschen schwieriger. In Basel steigen deutlich mehr Fahrgäste in den Bus ein und nutzen ihn für kurze Strecken. Am Claraplatz wenden die Spätbusse wieder nach Grenzach-Wyhlen. In die Richtung sind mehr Passagiere unterwegs als Personen, die mit der Linie nach Basel fahren.

Eine Wyhlenerin pendelt von der Arbeit zurück nach Hause. Normalerweise sitzt sie nicht im Spätbus, diesmal wurde es aber später, da sie mit Kollegen noch Essen war. Privat nutzt sie die Linie auch, da es ihr die Parkplatzsuche in Basel erspart. Ab Grenzach leert sich der Bus wieder, wenige steigen zu, um die Linie als Verbindung zwischen den zwei Ortsteilen zu nutzen. Ab der vorletzten Haltestelle an der Hebelschule fährt Arslan mit einem einzelnen Fahrgast bis zur Endhaltestelle Wyhlen-Siedlung. Im Dezember 2018 feiert die Linie 38 zehnjähriges Jubiläum.