vor 1 Stunde jsc Grenzach-Wyhlen Unbekannter beschädigt Auto beim Rangieren und flüchtet vom Unfallort

Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer am Sonntagmittag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz in Grenzach-Wyhlen.